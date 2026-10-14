Trofeo Coni 2026: per la Valle d’Aosta esordio storico nel biliardo con il sesto posto assoluto

AOSTA (btb) La trasferta del Trofeo CONI in Puglia ha rappresentato la prima partecipazione in assoluto di una rappresentativa valdostana giovanile alla manifestazione. Peraltro i 4 nostri alfieri dai 10 ai 14 anni Matteo D’agostino, Martina Congedo, Giulia Riello e Luca Congedo hanno brillato, conquistando il quarto posto nella specialità biliardo, nell’ambito di un’esperienza indimenticabile.

Nella classifica generale per regioni i giovani rossoneri hanno conquistato un fantastico sesto posto assoluto su 14 rappresentative (prima la Puglia) precedendo quelle di lunghissima tradizione sportiva di Lazio, Piemonte, Lombardia, Campania e Liguria. Un piazzamento reso ancora più clamoroso dall’exploit ottenuto qappunto del biliardo, con la quarta posizione, a un passo dal podio occupato nell’ordine da Puglia, Emilia-Romagna e Basilicata. Invece nel bowling, il gruppo ha ottenuto la decima posizione.

A guidare i giovani durante tutto il percorso è stato l’istruttore del settore stecca e carambola Francesco Congedo, che ha contribuito a creare lo spirito di un gruppo affiatato e felice di rappresentare la propria regione sul palcoscenico italiano.

Per raggiungere il quarto posto sono state necessarie ore di preparazione svolte ad Aosta, visto che la squadra si è allenata durante l’anno allo Snooker di Aosta, sostenuta dalla famiglia Giordano e dal l’istruttore Mauro Faggion.

“Oltre ai punteggi e alle classifiche – evidenzia Francesco Congedo – ciò che rende memorabile la trasferta pugliese è il profondo valore educativo dell’esperienza. Durante le 4 giornate della manifestazione i ragazzi hanno vissuto momenti di crescita fondamentali sia sul piano tecnico che su quello emotivo ed umano.”

La spedizione del biliardo valdostano è rientrata ad Aosta con la consapevolezza di avere aperto una nuova strada per il biliardo e il bowling giovanile nella nostra regione.