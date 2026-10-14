Torneo regionale della morra. Franco Carlin ha vinto a Sarre

AOSTA (fri) Dopo l’annullamento del settimo appuntamento del Campionato Valdostano di venerdì 18 settembre a Arnad, il torneo regionale della morra è ripreso venerdì 2 ottobre a Sarre, al Bar La Parisette, con le sfide a baraonda che si sono concluse con il successo di Franco Carlin di Aymavilles, al secondo posto il giovane di Cogne Ethan Berard, terzo Dario Pareyson di La Salle e quarto Nicolas Suino di Introd.

Il prossimo appuntamento del Campionato Valdostano è fissato per venerdì prossimo, 16 ottobre, alle 20 a Condemine di Avise a Le Chalet dove si giocherà a coppie fisse.