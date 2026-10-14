La nuova stagione sportiva della Cogne Aosta Volley di B1 inizierà sabato 17 ottobre

AOSTA (zgn) La sera di ieri, venerdì 9 ottobre, l’Hostellerie du Cheval Blanc, ad Aosta, ha ospitato la presentazione ufficiale della nuova stagione sportiva della CCS Cogne Aosta Volley e della sua Scuola di Pallavolo, alla presenza del presidente Gampaolo Marcoz, degli allenatori e dei dirigenti della società nonché del presidente del Comitato regionale Fipav Jean-Marie Truffa. Una evento, è stato precisato, organizzato non per mostrare calendari o svelare maglie da gara, ma per celebrare la storia della società e le persone che ogni giorno scendono in campo. Quest’anno la la Federazione Italiana Pallavolo festeggia 80 anni. E la Cogne Aosta Volley affonda le sue radici proprio in quella grande tradizione. Infatti è nata nel 1953, appena 7 anni dopo la fondazione della Federazione, e celebra oltre 7 decenni di attività in Valle d’Aosta.

Al termine della manifestazione hanno sfilato le squadre giovanili: l’Under 14 allenata da Claudio Sordi, i 2 gruppi dell’Under 15, ovvero la Scuola di Pallavolo di Mario Truffa e la Cogne Aosta Volley di David Alfonso Carvallo Bustos, l’Under 17 con la Cogne Aosta Volley di Fabio Blanchet e l’Under 17 che giocherà in serie D allenata da David Alfonso Carvallo Bustos. Infine la prima squadra che milita in serie B1 il cui allenatore è Fabio Matteotti.