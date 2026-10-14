Fiolet, giornata di finali a Brissogne: si assegnano i titoli delle tre categorie maschili, delle donne e degli juniores

AOSTA (fri) Giornata autunnale di finali domani, domenica 11 ottobre, a Brissogne, quando sui campi regionali verranno assegnati i titoli delle 3 categorie maschili, delle donne e dei 2 tornei juniores. Ad aprire le danze sarà la finale a 3 della serie C che inizierà alle 12.30 con impegnate le squadre di Pollein, Etroubles Echevennoz e Morgex. Dalle 13 giocheranno per la A Saint-Oyen-Saint-Christophe, per la B Etroubles-Charvensod e per il femminile le 2 compagini di Avise. Le finale giovanili infine inizieranno alle 14.30 con Etroubles-Charvensod e Saint-Oyen-La Salle III.

Serie A

Nel campionato più importante, la gara che opponeva a Cerisey Saint-Oyen-Avise ha visto i saintoyards sempre avanti con Nicola Mellé arrivato a 209 e gli ovesen ad inseguire, sostenuti dal 221 del giovane Benjamin Junod.

A Brissogne invece si è giocato punto a punto tra Allein e Saint-Christophe, con i cretoblen che dopo 11 mani hanno sostituito Edi Chenal con Giacomo Plati che ha subito azzeccato 3 buone battute, così da chiudere avanti di 11, 542 a 531, le 15 mani iniziali. Sandro Marcoz, eccellente nella prima parte con 135, pur calato leggermente nella seconda (per lui ben 243 punti finali) è riuscito a far recuperare i suoi e tutto si è deciso nelle ultime 2 serie, 84 punti per i cretoblen, con gran 11 di Lorenzo Voltolin, 55 per gli alleinçon, morale più 6 per Saint-Christophe, nelle cui fila, oltre al 212 di Voltolin, sono stati determinanti il 229 di Giorgio Marguerettaz e il 207 di Loris Marguerettaz.

SAINT-OYEN-AVISE 1080-982

Saint-Oyen: Margueret Gilles 187, Gemelli Simone 178, Pelliccioni Elvis 156, Clappey Julien 185, Mellé Nicola 209, Nex Laurent 196.

Avise: Junod Benjamin 221, Junod Manuel 186, Masoni Andrea 120, Chanoine Enzo 150, Milliery Elvis 178, Denarier Michel 162.

ALLEIN-SAINT-CHRISTOPHE 1047-1059

Allein: Avoyer Yuri 194, Robbin Andrea 160, Marcoz Sandro 243, Diemoz Massimo 39/13 (Collomb Piergiorgio 90/17), Vaudan Gabriele 182, Petitjacques Flavio 185.

Saint-Christophe: Scarfò Carmelo 193, Voltolin Lorenzo 212, Chatel Edi 182, Chenal Edi 31/11 (Plati Giacomo 71/19), Marguerettaz Loris 207, Marguerettaz Giorgio 229.

Serie B

Il Gignod ha patito la gara e non si è espresso ai suoi livelli. Così domenica a Senin il Charvensod dei 6 Comé, con in campo pure Annie a quota 161, ha conquistato la finale conducendo sempre nel punteggio e domani, domenica, sfiderà l’Etroubles.

GIGNOD-CHARVENSOD 776-853

Gignod: Frassy Ismael 158, Bosonin Mathieu 163, Apparenza Paolo 99, Bosonin Julien 128, Borinato Thomas 124, Negri Matteo 123.

Charvensod: Comé Annie 161, Comé Roger 205, Comé Ivano 147, Comé Michel 125, Comé Remo 143, Comé André 99.

Serie C

Il Bosses sul campo di casa di Pleiney è crollato nella seconda parte, dopo avere accusato un ritardo di 70 lunghezze nelle prime 15 battute. D’altronde la squadra di Echevennoz, con i 2 giovani Farinet a 173 Mael e 192 Yannick, ha senza dubbio le qualità per vincere il titolo di serie C.

Ad impensierla domani, domenica, saranno il Pollein che a Brissogne ha costruito nelle mani iniziali la vittoria, perché poi ha patito il ritorno dell’Avise di Bruno Junod a 165, e soprattutto il Morgex, che a La Salle 6 giorni fa non ha lasciato scampo all’Etroubles, condotto come è stato dal talento di Nickolas Fragnelli, autore di un impressionante 205, con a replicare (troppo solo) a 195 Christian Jacquemet.

BOSSES-ECHEVENNOZ 590-784

Bosses: Bich Henri 45, Jacquin Raphael 107, Quey Lorenzo 126, Millet Alex 26/15 (Faustinelli Loreno 25/15), Jacquin Fabrizio 79, Margueret Anselmo 186.

Echevennoz: Letey Ivo 146, Bich Alexis 87, Letey Andrea 100/26 (Alleyson Niccolò 7/4), Farinet Mael 173, Scalzo Matteo 89, Farinet Yannick 192.

POLLEIN-AVISE II 610-569

Pollein: Celesia André 126, Lucianaz Alexis 124, Vierin Didier 106, Celesia Rhemy 30, Dalbard Gilles 125, Testolin Gilbert 99/14.

Avise: Junod Bruno 165, Jayer Danilo 87, Masoni Nicolò 77, Junod Gildo 38, Jocallaz Dominique 57, Perrier Jean Marc 145.

MORGEX-ETROUBLES II 836-618

Morgex: Fragnelli Nickolas 205, Fazio Davide 135, Villaz Bertrand 163, Demicheli Elia 99, Silvani Sebastien 118, Zanini Simone 127.

Etroubles II: Perrier Rudy 142, Marjolet Sergio 66, Lale Demoz Paolo 97, Diemoz Andrea 102, Bottazzi Mirko 28, Jacquemet Christian 195.

Femminile

A Senin di Saint-Christophe facile vittoria per Avise III del 78 di Nicole Denarier sull’Allein che ha schierato solo 4 elementi (brava Elisa Letey, anche per lei 78 punti) mentre a Vetan l’Avise IV ha ottenuto per 14 lunghezze la finale, andando avanti di 25 nella prima parte e poi controllando il Morgex, nel quale hanno brillato in primis l’aostana Sylvie Bal a 106, poi Nicoletta Chatel a 81 ed Elodie Alleyson a 71, tra le arancioni 103 per Elise Domaine, 99 per Alison Junod e 75 per Axelle Junod.

AVISE III-ALLEIN 268-196

Avise III: Denarier Nicole 73, Blanc Nadine 39, Clusaz Myriam 58, Franzini Alessia 27, Junod Denise 48, Martinod Annalisa 24.

Allein: Orsini Franca 58, Letey Elisa 78, Rigollet Gaia 15, Pelliccioni Meri 45.

AVISE IV-MORGEX 397-383

Avise IV: Domaine Elise 103, Bullio Noelie 67, Junod Alison 99, Junod Axelle 75, Vaudan Coralie 21, Martinod Romina 34.

Morgex: Chatel Nicoletta 81, Chatel Katia 47, Pareyson Elodie 71, Charbonnier Nadine 36, Bal Sylvie 106, Torricelli Arianna 42.

Juniores

Come previsto l’Etroubles favorito per il successo finale ha sconfitto, con 188 punti di Alexis Bich, il Saint-Christophe di Davide Gemelli (143), mentre tra Charvensod e La Salle solo 7 lunghezze hanno fatto la differenza.

ETROUBLES-ST-CHRISTOPHE 728-433

Etroubles: Ruffier Etienne 113, Ruffier Raphael 144, Cheillon Mathieu 44, Marguerettaz Henri 70, Perrin Aimé 139, Jacquemet Julien 53, Bich Alexis 188.

Saint-Christophe: Gemelli Davide 143, Mafrica Fortunato 41, Lambot Elodie 28, Ronc Estelle 31, Lambot Nicole /10 (Foletto Lorenzo 19/10), Cerise Mathieu 81, Fannane Ayoub 78.

CHARVENSOD-LA SALLE 492-485

Nei B a Brissogne il Saint-Oyen di Federico Bottazzi a 134 e Stephane Munier a 130 non ha avuto problemi contro i giovanissimi di La Salle, così come il La Salle III sul Charvensod.

SAINT-OYEN-LA SALLE II 443-203

Saint-Oyen: Jacquin Vincent 104, Marguerettaz Mathieu 29, Bottazzi Federico 134, Sacchetto Philippe 23, Munier Stephane 130, Jacquemet Sebastien 4/10 (Munier Marcel 7/10), Grazioli Thomas 7/10 (Torelli Riccardo 11/10).

La Salle II: Di Bernardo Claudio 52, Alleyson Laure 14, Petigat Pierre 31, Berger Gioele 0/10 (Casella Achille 7/10), Trento Gregory 47, Belfrond Sebastien 6, Donnet Peter 46.

LA SALLE III-CHARVENSOD 196-124

La Salle III: Perrone Nathan 67, Chanoine Dominik 41, Bizel Alessandro 16, Trento Gilbert 25, Marchetto Alex 24, Belfrond Adam 5/10 (Verney Didier 11/10), Charrey Eveline 2/10 (Charrey Clémy 2/10).

Charvensod: Boccadelli Real Daniel 46, Chuc Xavier 8, Gallo Nicholas 23, Mangiardi Federico 17, Giaccio Rivarola Antonio 10, Giaccio Rivarola Faustina 1, Guglielmino Alexis 19.