AOSTA (fc2) Numerosi valdostani hanno chiuso la stagione dei trail sabato scorso con il “Valtellina Wine Trail” che ha avuto 4.100 concorrenti al via nelle varie gare. E’ arrivato anche il terzo gradino del podio per Roberta Jacquin di Pontboset: lungo i 42 km tra vigneti e cantine da Tirano a Sondrio l’atleta del Pegarun ha chiuso 34esima assoluta in 3h41’10” a 2’57” dall’altoatesina del Merano Sportclub Andrea Schweigkofler ed a soli 17 secondi dalla milanese Margherita Vitali del Runnaway. Nella 21 km vinta da Alberto Vender 24esimo posto a 13’21” per Alex Dejanaz, quarto di categoria.

A Monte Soglio quarti Emanuele Coda e Claudia Titolo

Domenica 8 nella 35esima “Forno-Monte Soglio” su i 6.500 metri e 900 di dislivello quarto posto, terzo maschile, per Emanuele Coda del Pont-Saint-Martin a 6’38” da Stefano Vota del Susa, settimo uomo e nono assoluto Stefano Pagliazzo della Monterosa. Tra le donne quarta Claudia Titolo dell’Inrun a 18’48” dalla campionessa italiana Francesca Ghelfi, terza assoluta, settima Tania Rosa del Pont-Saint-Martin.

Stefania Bonjean sul podio di categoria nella maratona di Malaga

Splendida prova di Stefania Bonjean della Cogne 34esima e terza Mf 45 in 3h07’37” nella maratona di Malaga in Spagna di domenica scorsa. 500esimo nella 21 km Luca Casali in 1h34’04”.

Egidio Marquis 17esimo di categoria alla maratona di Atene

Dopo quella di Chicago Egidio Marquis, accompagnato dal figlio Patrick, ha chiuso anche la suggestiva maratona di Atene, in programma domenica 8 novembre. L’83enne aostano della Monterosa Fogu ha tagliato il traguardo come 12625esimo e 17esimo tra gli over 75 in 5h18’36”. Appena davanti hanno chiuso Paolo Albertinelli 12236esimo e il figlio Patrick 12567esimo.

Stefania Canale vince nella sua categoria la mezza di Verbania

Domenica a Verbania nella mezza maratona del Lago Maggiore Marathon sui 21 km sesto posto e vittoria di categoria nelle SF45 per Stefania Canale della Sant’Orso in 1h16’15”, 20esimo Luca Regazzoni dell’Inrun in 1h19’17”, 36esimo Jerome Rey della Sant’Orso in 1h23’09″. Nella 10 km 21esima Giorgia Ganis in 47’24″ e 25esima e terza SF50 di categoria Veronica Volpe in 50’20″.

A Bosconero vittoria per Rossano Pignocchino

Ancora domenica 8 nella mezza maratona e nella 10 km d’inverno di Bosconero, terzo sui 21 chilometri Manuel Accurso della Monterosa in 1h 13′ 32 ” e quarta, seconda MF45, Federica Spadafora in 1h29’25″. Nella 10 nono posto e vittoria di categoria SM50 per l’attivissimo Rossano Pignocchino della Monterosa in 35’40″.

A Cuneo seconda junior Sara D’Aprile

Sabato 7 nella “FastCuni 2026”, gara di 10 km nel centro di Cuneo, 21esima e seconda juniores Sara D’Aprile in 42’18″, con 37esimo Luca Cina in 34’29″ e 53esimo Andrea Bernabé in 36’16″.