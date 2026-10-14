Palet, rinnovato il direttivo. Elio Dallod è il presidente

AOSTA (fri) L’Association Amis Joua des Palets ha rinnovato nella serata di venerdì scorso al Palafent di Brissogne il proprio direttivo per il prossimo triennio, chiamando alla presidenza un campionissimo della disciplina come Elio Dallod, che è affiancato dal vicepresidente Valerio Pace, dal segretario Lorenzo Negrini e dai consiglieri Davide Pinet ed Alessandro Paris.

Il primo appuntamento della nuova gestione è il decimo “Trofeo Paolino Cottino”, abbinato alla terza edizione del “Trofeo Felice Truc” che la sezione Gressan-Cogne organizza per 4 serate al Palapalet, con la prima giovedì scorso, 8 ottobre, e le seguenti giovedì 15 alle 20.30, giovedì 22 alle 20.30 e venerdì 30 ottobre alle 19.30.

Nelle 3 partite a baraonda della tappa inaugurale, con 44 partecipanti, 8 di essi hanno ottenuto il massimo punteggio di 7: si tratta di Mirco Aymonod primo con più 39 di differenza, Giuseppe Sias secondo a più 27, Remo Stefanoli e Valter Gaillard terzi a più 25, Ildo Brulard quinto a più 21, Daniele Cheille sesto a più 16, Alessandro Paris settimo a più 15 e Nikolas Fragnelli ottavo a più 14. A quota 5 nono Luigi Manella a più 28 e decimo Onorato Herin a più 26.