Floorball: lo Sporting ha esordito nell’Under 13

AOSTA (btb) Lo Sporting Aosta domenica scorsa, 25 ottobre, ha esordito con una propria squadra giovanile nel Campionato federale di floorball Under 13, per il girone Nord composto da 7 formazioni. Il primo turno è stato ospitato dall’impianto milanese di Sesto San Giovanni, con in campo 4 compagini: Spartak Milano, Wild Boars Varese, Geas Sesto e appunto Sporting.

E’ stata una giornata all’insegna dello sport e della crescita, nella quale tutte le squadre, dalle più esperte alle nuove realtà, si sono confrontate sul campo con correttezza, rispetto e il giusto spirito agonistico. Il bilancio per i ragazzi, rinforzati da 2 elementi dell’FC Milano, del coach Federico Giacosa è stato di 2 sconfitte e 1 vittoria. Una bella esperienza che è iniziata quindi per lo Sporting Aosta che grazie all’attenta gestione di Sonia Sopranzi sta portando avanti un importante progetto sportivo per i giovanissimi, con allenamenti mirati ed adatti all’età e una struttura societaria che permette agli atleti una crescita formativa personale e di squadra molto importante. Al di là dei risultati perciò la cosa più gratificante è stata vedere tanti ragazzi condividere insieme una giornata di floorball, divertendosi dentro e fuori dal campo e vivendo pienamente i valori dello sport.