4 Novembre 2026 - Aggiornamento alle 0:10

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Floorball: lo Sporting ha esordito nell’Under 13

Redazione Pubblicato il

Ingrandisci la foto: La squadra Under 13 dello Sporting Aosta che ha esordito domenica scorsa: da sinistra il coach Leonardo Lantieri, Cristian Vailati Alimova, Pietro Padalino, Pietro Pivetta, Noah Zaffuto, Mauro Feo e il coach Federico Giacosa, in basso Alice Dragutinovic, Daniele Pacifico, Nicolò Cannarozzo, Ethan Zaffuto e Erik Zurlo
La squadra Under 13 dello Sporting Aosta che ha esordito domenica scorsa: da sinistra il coach Leonardo Lantieri, Cristian Vailati Alimova, Pietro Padalino, Pietro Pivetta, Noah Zaffuto, Mauro Feo e il coach Federico Giacosa, in basso Alice Dragutinovic, Daniele Pacifico, Nicolò Cannarozzo, Ethan Zaffuto e Erik Zurlo
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AOSTA (btb) Lo Sporting Aosta domenica scorsa, 25 ottobre, ha esordito con una propria squadra giovanile nel Campionato federale di floorball Under 13, per il girone Nord composto da 7 formazioni. Il primo turno è stato ospitato dall’impianto milanese di Sesto San Giovanni, con in campo 4 compagini: Spartak Milano, Wild Boars Varese, Geas Sesto e appunto Sporting.

E’ stata una giornata all’insegna dello sport e della crescita, nella quale tutte le squadre, dalle più esperte alle nuove realtà, si sono confrontate sul campo con correttezza, rispetto e il giusto spirito agonistico. Il bilancio per i ragazzi, rinforzati da 2 elementi dell’FC Milano, del coach Federico Giacosa è stato di 2 sconfitte e 1 vittoria. Una bella esperienza che è iniziata quindi per lo Sporting Aosta che grazie all’attenta gestione di Sonia Sopranzi sta portando avanti un importante progetto sportivo per i giovanissimi, con allenamenti mirati ed adatti all’età e una struttura societaria che permette agli atleti una crescita formativa personale e di squadra molto importante. Al di là dei risultati perciò la cosa più gratificante è stata vedere tanti ragazzi condividere insieme una giornata di floorball, divertendosi dentro e fuori dal campo e vivendo pienamente i valori dello sport.

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