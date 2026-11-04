In Toscana i tredici binomi rossoneri sono ottavi

AOSTA (mm4) Fine settimana intenso e ricco di soddisfazioni per l’endurance valdostano alla Coppa delle Regioni 2026, disputata a Bocca d’Arno, a Marina di Pisa. La Valle d’Aosta era presente con un nutrito gruppo di 13 binomi, capitanato da Roberto Bona, veterinario e capo équipe, ed ha chiuso all’ottavo posto nella classifica generale.

Alla squadra è andato anche il premio per la migliore presentazione. Il riconoscimento ha premiato un’idea che ha portato in Toscana un pezzo di tradizione valdostana. La finalissima delle batailles de reines si è disputata domenica 25 ad Aosta e per l’occasione i cavalieri si sono presentati con 2 originalissimi costumi da “reines”. Completavano la presentazione le camicie in puro stile rosso e nero. È stato un omaggio a uno degli appuntamenti più sentiti della cultura valdostana, che ha conquistato il pubblico toscano e la giuria di Bocca d’Arno.

La Coppa delle Regioni si è confermato un evento molto atteso, con la partecipazione di ben 229 binomi, in rappresentanza di 14 regioni: Abruzzo, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, Trentino Alto Adige, Umbria, Valle d’Aosta e Veneto.

In un confronto di questo livello, l’ottavo posto della squadra valdostana è un risultato di grande valore. Lo è ancora di più per una regione che porta in gara un movimento piccolo però sempre più solido, come ha dimostrato sul tracciato all’interno della pineta e della macchia mediterranea, a 2 passi dal mare. Venerdì 23 hanno aperto le gare i concorrenti di CEN A e Debuttanti, sabato 24 è stata la volta dei più giovani, impegnati nelle categorie Under 14 CEN B/R, CEN A e Debuttanti.

Il miglior risultato della nostra squadra lo ha ottenuto Lisa Rocher con Anouk des Baraques che nella CEN B di 80 km, la gara più lunga, ha concluso con un bel 18esimo posto su 53 partenti. Oltre a Lisa Rocher hanno partecipato nei Debuttanti Celine Da Pra con Yara By Akim, Federica Commod con Ibisco dell’Orsetta, Italo Travostino con Mombasa Bosana e Giulio Signò con Cor Leonis, nella CEN A Simona Capozza con Duckadam, Celine Barmasse con Ramses, Chiara Rizzi con Jaffar Assam e Rebecca Piller con Delipers di Groppo, nella CEN B Valerie Bois con Zulaia, Lisa Rocher con Anouk des Baraques, Costanza Garbetta con Thashunka, Amélie Garin con Santiago e Letizia Bruno Crema con Dracarys.