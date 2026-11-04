Montjovet padrone a Domianaz, Châtillon sconfitto. Conquistato il settimo trofeo autunnale dal 2004

MONTJOVET- CHATILLON 1736-1490 (1776-931)

1 tsachà contro 2

Buone 23-26 (23-20)

Penalità di servizio 40-40

Montjovet: Jean Paul Priod 3/52, Julien Treves, Gerard Treves, Xavier Almici 5/425, Luca Carlon 3/260, Joel Brunod, Riccardo Brusa 1/75, Denis Peaquin, Jeil Peaquin, David Priod 5/476, René Priod 2/170, Remy Peaquin 4/318, Nicholas Dallod, Diego Treves, Flavio Priod, segnapunti: Ramona Treves.

CHATILLON: Jean Michel Rigollet 4/105, Christian Dufour, Stefan Navillod 1/89, Axel Navilod 4/302, Gael Todescato, Jody Vittaz 2/197, Thierry Almici 3/125, Didier Daricou 3/91, Simone Ducly 1/110, Mattia Dujany 4/236, Laurent Vittaz 1/76, Manuel Brunod 3/205, Fabio Herin, Christian Dujany, segnapunti: Serena Dufour.

CHÂTILLON (fc2) Per la terza volta nelle 4 delle 71 finali del trofeo autunnale di tsan giocate a Domianaz, sulla collina di Châtillon, è il Montjovet a trionfare. La squadra di capitan René Priod e dei presidenti Michel Vierin e Walter Treves ha conquistato il settimo trofeo autunnale dal 2004, riconfermandosi, e il 21esimo trofeo di squadra con una prestazione superlativa, soprattutto nella difesa in campo con Xavier Almici premiato come miglior giocatore della finale. Si è imposto in 1 sola tsachà per 236 metri, 1736 a 1490, posando 23 buone contro le 26 di uno Chatillon in giornata no.

Con la pertse al Châtillon (privo di Gilles Roux) è stato il Montjovet a scegliere e ad azzeccare di andare a difendere in campo. La prima serie è stata infatti caratterizzata da forti folate di vento che hanno disturbato non poco il gioco, così Chatillon ha posato 20 buone ma ha realizzato solo 931 metri, troppo poco 46 di media per una finale di A, con punta di Axel Navillod di 119. Quindi il Montjovet ha risposto con 23 buone, 3 in più, diventate 1776 metri, 77 di media, con una 129 del “senatore” e campione Remy Peaquin.

Con 835 lunghezze da recuperare il Chatillon ha piazzato solo 6 battute, alla paletou diventate 599 metri e in poco meno di 5 ore è stata festa per Remy Peaquin, Jeil Peaquin e Denis Peaquin, Jean Paul Priod, David Priod, Flavio Priod e René Priod, Gerard Treves, Julien Treves e Diego Treves, Xavier Almici, Luca Carlon, Joel Brunod, Riccardo Brusa e il vicepresidente regionale dello tsan Nicholas Dallod.

Nella finale si sono distinti in particolare David Priod con 5 buone e 476 metri, Xavier Almici con 5 e 425 e per gli sconfitti (che non vincono in autunno da 20 anni) Axel Navillod con 4 buone e 306 metri, con una nota per il buon comportamento in campo per il giovane azzurro Jody Vittaz. Ha diretto molto bene la sua quinta finale di A Luciano Michelet di Verrayes assistito da Davide Carrel e Patrick Lillaz.

Oltre ad Almici, votato dal direttivo Avt quale migliore in campo, è stato premiato dalla sezione di Chatillon Marco Porceillon per i suoi 10 anni alla guida dei giovani talenti della società del presidente Jean Michel Rigollet e di capitan Mattia Dujany. Poi sono state festeggiate tutte le 11 squadre juniores e le prime 2 di A1, A2, B, C e femminile con le imbattute Challand-Saint-Anselme in A2, Verrayes II in B e gli juniores B del Challand-Saint-Victor a vincere insieme all’altro Saint-Victor in C, al Saint-Anselme donne e Fenus juniores.

Premiati a Chatillon i più bravi nella ricezione in campo

I “Boquet d’or” per la migliore ricezione in campo sono stati attribuiti a Fabien Marquis (Verrayes) per la A, Nicholas Perrin (Verrayes) per la B, Clement Piccot (Fenus) per la C, Celine Petey (Verrayes) per le donne e Noah Marcoz (Brisma) negli juniores.

Denis Perrin e Manuel Brunod re individuali dello tsan del 2026

A livello individuale in serie A il miglior giocatore del 2026 con 106 buone e 9456 metri è stato il capitano del Chambave Denis Perrin e come media invece Manuel Brunod del Chatillon con 105 (104 in primavera e 106 in autunno) con 60 buone e 6328 metri. Gli stessi verdetti statistici riguardano il Trofeo Autunnale con 30 buone e 2797 metri per Perrin e 106 di media (125 in una partita) per il figlio e nipote d’arte Brunod.

CURIOSITA’ STATISTICHE

TROFEO AUTUNNALE SERIE A1

BUONE: Denis Perrin 30, Davide Petey 29, Denis Peaquin 27, Erik Marquis e Gilles Farys 25, Stefan Navillod e François Chapellu 23, Didier Daricou. Laurent Vittaz, René Chatrian e Massimo Berga 21.

METRI: Denis Perrin 2797, Denis Peaquin 2695, Davide Petey 2346, Gilles Farys 2222, Stefan Navillod 2172, François Chapellu 2171, Manuel Brunod 2127, Erik Marquis 2103, Laurent Vittaz 1958 e Gael Todescato 1841.

MEDIA: Manuel Brunod 106 (20/2127), Didier Colombin 100 (15/1506), Denis Peaquin 99 (27/2695), Laurent Vittaz 98, Gael Todescato e Yora Maguet 97.

BUONE SQUADRA: Verrayes 212 (10 tsachà), Chatillon 205 (11), Montjovet 204 (10), Chambave 193 (10) e Saint-Vincent 90 (8).