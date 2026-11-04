L’Hockey Aosta corsaro a Varese giovedì cerca l’ottavo successo consecutivo oggi, sabato, contro i giovani dell’Elpo

AOSTA (btb) L’Hockey Aosta è alla ricerca dell’ottavo successo in 8 incontri e lo fa questa sera, alle 20 di oggi, sabato 31 ottobre, con ospite la selezione giovanile altoatesina dell’Elpo di Brunico che, partita male con 4 sconfitte consecutive, nelle ultime 3 giornate ha battuto sia il Varese che il Valpellice, per cadere giovedì solo ai rigori con l’Alleghe. Un “cliente” dunque interessante per i Gladiators e soprattutto per i tifosi, che stanno vivendo il testa a testa con il Caldaro. Gli altoatesini nel turno infrasettimanale del giovedì hanno faticato con il Feltre, vincendo 3 a 2 a 3 minuti dalla fine e questa sera sono a Cavalese, “tana” del Valdifiemme, con in agenda il big match di Aosta di sabato 14 novembre.

Tornando ai nostri Gladiators giovedì scorso, 29 ottobre, si sapeva che a Varese sarebbe stata tosta, davanti a 1.000 spettatori. Così è stato, con 4 vantaggi per Aosta e 4 pareggi dei Bulldogs, sino a che l’ex di turno Dylan Ghiglione ha trovato la doppietta decisiva nel finale per gli ospiti. Una gara difficile quindi, con Aosta avanti al 9’12” grazie a Thomas Badoglio in superiorità numerica e subito pari dopo 50 secondi. Nel secondo periodo Gladiators di nuovo in vantaggio al 29’29” con Totte Moberg, questa volta in doppia superiorità numerica, e pareggio al 32’09”. Nel terzo drittel rete ospite 44’20” ancora di Moberg, di nuovo in superiorità numerica, e Varese al 3 pari al 48’10”. L’Aosta che ha concluso a rete molto di più, 46 tiri a 19, al 50’52” con Dmytro Nimenko fissa il 3 a 4, ma appena 60 secondi passono per un altro pari. A questo punto Ghiglione al 54’48” trova il gol e il Varese deve sbilanciarsi, così a 8 secondi dalla sirena arriva a porta vuota la seconda rete del 26enne attaccante dei Gladiators.

“È stata una partita durissima – commenta il coach Luca Giovinazzo – e Varese ha dato tutto e impostato il gioco in modo da riuscire a restare in partita fino all’ultimo, anche con passaggi lunghi. Noi abbiamo sofferto un po’ e questa partita ci fa capire che dobbiamo ancora migliorare, continuare a lavorare e non arrenderci mai. Non dobbiamo pensare di essere arrivati solo perché abbiamo vinto 7 partite su 7.”

Sabato facile vittoria sul Pergine

Come previsto il trentino Pergine, ultimo in classifica, non ha potuto opporsi all’Hockey Aosta che sabato 24 ha vinto senza problemi, conquistando così il sesto successo in 6 partite giocate. Al Palaghiaccio, davanti a quasi 800 spettatori, i Gladiators dopo 37 secondi sono già passati in vantaggio con Vladyslav Lysenko, per raddoppiare al 3’07” con Alessandro De Santi e triplicare al 17’07” con Gianmarco Fraschetta, su assist di Lysenko. Il 3 a 0 durava 24 secondi visto che il Pergine riusciva ad accorciare con Sulmann Pilser. Nel secondo drittel i trentini partivano bene e al 21’35” Nicolò Frisanco portava le squadre sul 3 a 2 ma il rischio del pareggio durava appena 2 minuti, grazie a Matteo Mazzocchi, in rete al 23’58”. Il finale di tempo vedeva il Pergine all’attacco, così come l’inizio del terzo periodo, dimostrando di non valere l’attuale posizione di classifica, con ancora una volta protagonista il portiere Rocco Perla, che con la sua prestazione di grande sicurezza consentiva ai Gladiators delle ottime ripartenze, coronate al 56’31” dal definitivo 5 a 2 del capitano Dymtro Nimenko, lanciato da Mazzocchi.

Under 19, ad Aosta sconfitti il Valpellice e la capolista Brixen/Wipptal

L’Aosta Pinerolo secondo in classifica ha giocato nella serata di ieri, venerdì 30, con ospite il Valpellice, riuscendo a prevalere solamente al supplementare per 4 a 3, dopo che i 3 periodi si erano chiusi sul 3 pari. I piemontesi, penultimi, sono passati in vantaggio al 6’ del secondo drittel dopo avere retto gli attacchi dei locali per appunto 26 minuti. Solamente al 36 Samuel Picco ha pareggiato, poi nel terzo periodo l’Aosta Pinerolo è passata in vantaggio al 50’ con Valerio Tamborini, per venire raggiunta e superata tra il 56’ e 58’. Provvidenziale a 28 secondi dalla sirena la rete del solito Tamborini (decima rete per lui). Dopo 3’33” del supplementare ad interrompere l’equilibrio è stato Mattia Martello, lanciato dall’implacabile Tamborini.

L’Aosta Pinerolo è ora al comando della classifica del girone A con 16 punti, dopo che domenica 25 aveva sconfitto al Palaghiaccio anche il Brixen/Wipptal, capolista, al termine di un bel confronto, vinto 7 a 3, con decisiva la fase centrale dopo l’1 a 1 iniziale (rete al 7’ di Valerio Tamborini). Il primo periodo si è concluso sul 3 a 1, con a segno al 10’ Mattia Martello e al 17’ Stefano Terranona, il secondo ha visto subito in rete dopo 32 secondi ancora Martello, che ha triplicato al 25’. Sul 5 a 1 la reazione altotesina si è concretizzata al 26’, ma Martello ha segnato ancora al 29’ e al 38’, con il suo ottavo gol stagionale. Domani, domenica 1 novembre, terzo match casalingo per i Gladiators alle 17, con avversario il Cortina/Alleghe, quinto.

Under 16: l’Aosta a Padova

I Gladiators alle 18 di oggi, sabato 31, giocano a Padova contro i locali nel sesto turno del girone B. Le 2 squadre sono a pari punti a quota 6.

Under 14: ad Aosta il Zinnen Dolomites

Niente da fare per l’Aosta Under 14 ancora a secco di punti nel gruppo C. Al Palaghiaccio domenica scorsa il Zinnen Dolomites di Dobbiaco è passato con un secco 0 a 7 e domani, domenica 1 novembre, i giovani Gladiators saranno in trasferta a Borgo d’Anaunia in Trentino in casa del Valli del Noce.