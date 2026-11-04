Paolo Contoz e Mauro Ajmone secondi in Spagna nel torneo di Santa Susanna

AOSTA (fc2) Sono stati 9 i giocatori provenienti dalla nostra regione – appartenenti al Gruppo Cuore Valdostano – a prendere parte ad una gara con 63 coppie a Santa Susanna nella Catalogna spagnola per il secondo Carrousel Mixte di Olé Event, conclusosi nello scorso fine settimana. Paolo Contoz e Mauro Ajmone si sono arresi solo in finale ai savonesi della Boccia Carcare per 6 a 13. Per Contoz si tratta di una riconferma, visto che già nel 2025 era stato secondo insieme all’ex Nus Marino Artioli.

Nella gara di consolazione, che raccoglieva turno dopo turno gli sconfitti, seconda piazza per Marco Cremonese e Manuela Trabaldo, superati da una coppia francese di Rodez. Gli altri partecipanti del Gruppo Cuore Valdostano sono stati Glauco Erculiani, Giorgio Diemoz, Gianfranco Droz, Caterina Pellu e Marilena Truffa.

Secondo Flavio Bullari a Piatto

Nel paese biellese di Piatto domenica scorsa, in occasione del “Memorial Dallamontà-Mora” a quadrette secondo posto dell’aostano Flavio Bullari con la formazione della Chiavarese di Flavio Ariaudo, Alberto Cavagnaro e Gabriele Graziano, sconfitta in finale 0 a 13 dall’altra formazione ligure della Cairese di Marino Artioli, Manuel Lituri, Marco Capello e Silvio Ravecca.

La Bassa Valle parteciperà al campionato di Promozione femminile

Per fare crescere in prospettiva le sue ragazze il direttivo della Bassa Valle, presieduto da Amilcare Giopp, ha preso la decisione di iscrivere una sua squadra femminile al prossimo campionato di Promozione interregionale Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta. L’organico è composto dalle under 15 e under 18 Chantal Revil, Nicole Vercellin Nourissat, Sara Vercellin Nourissat, Martina Maio, Matilda Aresu, Natalie Vuillermin e Clara Perret più 2 seniores – Raffaella Monetta ed Irene Nicco – in modo da potere contare su una formazione competitiva che potrà fare esperienza.

Il torneo inizierà domenica 22 novembre alle 14.30 a Pont-Saint-Martin con ospite la Borgarese. Il campionato, con gare di sola andata, vedrà come partecipanti anche Almesina, Bruino-Ferriera, Chierese, Envie, La Concordia Carmagnola, Mondovì, Perosini, Pozzo Strada, Pro Valfenera, Saviglianese e Tre Valli di Villanova Mondovì.

A seguito di questa decisione la Bassa Valle parteciperà a ben 7 campionati federali, dalla serie A femminile sino ai più giovani dell’Under 12.