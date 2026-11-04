DOUES (fri) L’annuale festa delle premiazioni della rebatta si svolgerà sabato 21 novembre a Doues, nel padiglione appositamente allestito a cura della locale Pro Loco. Come da tradizione verranno consegnati i riconoscimenti alle migliori squadre dei campionati primaverile ed autunnale ed ai giocatori più bravi dell’O mmo, del Champion d’été e del Champion d’auton e del Tour de la rebatta. L’inizio della manifestazione è fissato per le 18.30 con abbinata la cena aperta a tutti gli appassionati ed a seguire la musica del Dj Juan. A coordinare l’iniziativa sono Walter Tutel 347 2983432 e Loris Nex 348 8517595.
REBATTA, LA FESTA DELLE PREMIAZIONI SABATO 21 NOVEMBRE A DOUES
Redazione · Pubblicato il
1 minuto di lettura
Leggi anche
Sport
A Breuil Cervinia l’apertura della Coppa del Mondo di snowboard cross
VALTOURNENCHE (btb) La Fédération Internationale de Ski ha assegnato a Breuil-Cervinia il compito prestigioso di inaugurare la nuova stagione della Coppa del Mondo di snowboard cross. La notizia è stata…
Sport
Sport invernali: le premiazioni dell’Asiva sabato 7 a Gressan
AOSTA (btb) Sarà sabato prossimo, 7 novembre, con inizio alle 15, nel salone delle manifestazioni della Banca di credito cooperativo Valdostana a Gressan, la premiazione dei circuito regionali dell’Asiva della…