REBATTA, LA FESTA DELLE PREMIAZIONI SABATO 21 NOVEMBRE A DOUES

DOUES (fri) L’annuale festa delle premiazioni della rebatta si svolgerà sabato 21 novembre a Doues, nel padiglione appositamente allestito a cura della locale Pro Loco. Come da tradizione verranno consegnati i riconoscimenti alle migliori squadre dei campionati primaverile ed autunnale ed ai giocatori più bravi dell’O mmo, del Champion d’été e del Champion d’auton e del Tour de la rebatta. L’inizio della manifestazione è fissato per le 18.30 con abbinata la cena aperta a tutti gli appassionati ed a seguire la musica del Dj Juan. A coordinare l’iniziativa sono Walter Tutel 347 2983432 e Loris Nex 348 8517595.