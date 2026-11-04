PETANQUE: ALL’AZZURRA KATIA CUAZ LA PRIMA GARA AL COPERTO A GRESSAN

AOSTA (fri) L’appuntamento per la pétanque della settimana è fissato per le 14 di oggi, sabato 31 ottobre, al Bocciodromo “Rino Guerraz” di Gressan dove la società di casa Le Carreau organizza una competizione sulle 4 partite a terne fisse.

Invece 7 giorni fa la struttura dell’envers aveva accolto la prima gara al coperto della nuova stagione, organizzata dal Club Variney con la formula a baraonda sulle 3 partite e con ospiti gli amici svizzeri del Club Le Liennoise di Saint-Léonard nel Vallese.

Ben 80 sono stati i partecipanti, dei quali 22 elvetici. Al termine ad imporsi è stata l’azzurra di Doues Katia Cuaz, con 6 punti e più 28 di differenza, rispetto al più 26 di Stephan Celesia e al più 24 del terzo Fulvio Jeantet, quarto il migliore dei vallesani a più 23 Nicolas Schwery, quinti a più 22 Rinaldo Bal e Vilma Fragno, settimo a più 19 Antonio Ferrara, ottavo a più 18 Maurizio Toscano, noni a più 16 Gabriele Ronc e Olivier Bennatier, 11esima a più 15 Elsa Cerise, 12esimo a più 14 Emilio Comé e 13esimo a più 7 Diego Cheraz .