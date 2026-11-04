4 Novembre 2026 - Aggiornamento alle 0:10

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PETANQUE: ALL’AZZURRA KATIA CUAZ LA PRIMA GARA AL COPERTO A GRESSAN

Redazione Pubblicato il

Ingrandisci la foto: A Gressan sabato scorso da sinistra il secondo Stephan Celesia, Silvana Vout del Club Variney, la vincitrice Katia Cuaz, il terzo Fulvio Jeantet, il quarto Nicolas Schwery, il presidente del Club Variney Romildo Ceria, Raymond Schwery presidente del Club Le Liennoise e Rosanna Danna del Club Variney
A Gressan sabato scorso da sinistra il secondo Stephan Celesia, Silvana Vout del Club Variney, la vincitrice Katia Cuaz, il terzo Fulvio Jeantet, il quarto Nicolas Schwery, il presidente del Club Variney Romildo Ceria, Raymond Schwery presidente del Club Le Liennoise e Rosanna Danna del Club Variney
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AOSTA (fri) L’appuntamento per la pétanque della settimana è fissato per le 14 di oggi, sabato 31 ottobre, al Bocciodromo “Rino Guerraz” di Gressan dove la società di casa Le Carreau organizza una competizione sulle 4 partite a terne fisse.

Invece 7 giorni fa la struttura dell’envers aveva accolto la prima gara al coperto della nuova stagione, organizzata dal Club Variney con la formula a baraonda sulle 3 partite e con ospiti gli amici svizzeri del Club Le Liennoise di Saint-Léonard nel Vallese.

Ben 80 sono stati i partecipanti, dei quali 22 elvetici. Al termine ad imporsi è stata l’azzurra di Doues Katia Cuaz, con 6 punti e più 28 di differenza, rispetto al più 26 di Stephan Celesia e al più 24 del terzo Fulvio Jeantet, quarto il migliore dei vallesani a più 23 Nicolas Schwery, quinti a più 22 Rinaldo Bal e Vilma Fragno, settimo a più 19 Antonio Ferrara, ottavo a più 18 Maurizio Toscano, noni a più 16 Gabriele Ronc e Olivier Bennatier, 11esima a più 15 Elsa Cerise, 12esimo a più 14 Emilio Comé e 13esimo a più 7 Diego Cheraz .

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