GIGNOD (btb) Domenica scorsa, 8 novembre, a Gignod si è disputata la “Coppa del Presidente e del Direttivo”, appuntamento conclusivo della stagione agonistica 2026, che ha fatto registrare una partecipazione particolarmente significativa, con 57 giocatori iscritti. L’evento ha rappresentato anche l’occasione per tracciare un bilancio di una stagione particolarmente intensa per il Golf Club Aosta Arsanières, caratterizzata da 54 gare organizzate a partire dal mese di marzo, da una partecipazione in costante crescita e da numerose iniziative dedicate alla promozione del golf, tra cui corsi per principianti, giornate di porte aperte ed attività inclusive.

La competizione ha visto il successo di Ivo Letey con 38 punti, addirittura 61 colpi, meno 1 sul campo e ben 6 birdies, seguito a 66 da Luca Pressendo. Per il Netto, in Prima categoria ha giocato bene Paolo Caselli, vincitore a 39 e seguito a 37 da Sandro Laval, terza a 35 Francesca Rey. In Seconda bravo a 41 Sergio Rey, quindi a 37 secondo René Savoye e terzo Gabriele Bottoglia, con per la Terza l’affermazione a 39 di Dario Collé, davanti al 38 di Alessandro Pomat (secondo) e di Luca Ravasio (terzo). I premi speciali sono stati assegnati alla lady Mariella Vallet, al senior Andrea Cheli, ai nearest Fabio Perino ed Emidio Brun ed ai driving contest di Michel Glarey e Francesca Rey.

Premiazioni della stagione 2026

La giornata ha ospitato anche le premiazioni dello Score d’Oro 2026, sia Lordo sia Netto, e dei Campioni Sociali 2026 delle 3 categorie, riconoscimenti che celebrano i migliori risultati ottenuti dai soci durante l’intera stagione. Lo Score d’Oro è stato consegnato ad Alberto Borre per il Lordo e a Niccolò Lo Giudice per il Netto, mentre a conquistare il campionato sono stati in Prima categoria Ivo Letey, in Seconda René Savoye e in Terza Niccolò Lo Giudice.