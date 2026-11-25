BRISSOGNE (btb) Ultima gara della lunga stagione agonistica a Les Iles di Brissogne con la “Coppa di chiusura”, louisiana per 12 coppie e 24 appassionati che domenica scorsa – 15 novembre – ha registrato la conclusiva affermazione di Luigi Giannelli ed Ivo Chatillard con 36 punti, davanti al 34 di Marino Palenni e Gianfranco Ratibondi. Nel Netto Gennaro Corselli e Luca Ravasio con 44 hanno preceduto proprio Palenni e Ratibondi a 41, terzi anche loro a 41 Marco Girardi e Massimiliano Cadin. Migliore coppia mista infine quella composta da Sara Raiteri e Corrado Pomat.

A Gignod “La Vendetta del Greenkeeper”

Sabato 14 il campo dell’Arsanières ha ospitato “La Vendetta del Greenkeeper”, una competizione decisamente fuori dagli schemi, che ha trasformato il percorso in un ’autentica sfida ricca di sorprese, divertimento ed imprevisti. La gara, una louisiana a coppie medal, ha visto le 17 coppie partecipanti confrontarsi non soltanto con le difficoltà tecniche del campo, ma anche con le originali insidie preparate dal greenkeeper: ostacoli insoliti, regole speciali, bonus e penalità varie.

A conquistare il primo Lordo è stata la coppia Simone Fiabane-Federico Fiabane (padre e figlio) con 64 colpi, stesso score di Simone Meggiolaro e Luca Ravasio e di Sergio Rey e Marco Henriod.

Nel Netto hanno vinto proprio Meggiolaro-Ravasio con 58 colpi, seguiti da Henriod-Rey a 59, terzi Ivo Letey e Daniele Deffeyes a 62. Nei premi speciali Romildo Rean si è aggiudicato il nearest fermando la pallina a soli 31 centimetri dal bordo del green e Francesca Rey ha conquistato il driving contest.