AOSTA (btb) Sesto posto finale per l’Italia del coach Maurizio Balla e dei 3 giocatori dell’Aosta Bugs -Pierfrancesco Bernardi, Gabriel Quintana e Martina Ganili – nei Campionati Europei Under 18 conclusisi sabato scorso, 14 novembre, a Policoro in Basilicata.

Un piazzamento di rilievo per i giovani azzurri nella località della provincia di Matera, secondi nella prima fase iniziata mercoledì 11 novembre con i successi su Spagna e Bulgaria, proseguita giovedì 12 con le affermazioni su Croazia e Belgio e terminata venerdì con la sconfitta di misura, dopo un combattuto terzo set, contro la forte Francia. Sempre venerdì l’Italia di Maurizio Balla nel round finale ha ceduto alla quotata Lituania e quindi alla Romania, per 5 a 6 nel terzo set, così da attendere nella mattinata di sabato il confronto con la Turchia per un piazzamento in zona medaglie. Ad imporsi sono stati i turchi, per 2 a 0, ma con un primo set conclusosi di misura 9 a 8, mentre nel secondo gli azzurri hanno ceduto 1 a 11. Grazie a questo successo la Turchia ha conquistato la finale e si è ritrovata di fronte la Francia, sconfitta 2 a 1 (7-2, 8-10, 10-1), per una classifica che ha visto bronzo la Lituania, quarta la Spagna, quinta la Romania, sesta l’Italia, settima l’Ucraina ed ottavi i Paesi Bassi.