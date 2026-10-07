Hockey Aosta a punteggio pieno. Al Palaghiaccio arriva l’Alleghe

AOSTA (btb) Un Hockey Aosta baldanzoso e capolista dopo il terzo successo in 3 incontri ottenuto nella trasferta infrasettimanale di Torre Pellice oggi, sabato 3, alle 20 attende al Palaghiaccio il veneto Alleghe, a riposo giovedì e sconfitto nel turno precedente al supplementare a Cavalese dal Valdifiemme.

A punteggio pieno insieme ai gialloneri è il Caldaro, vincitore 6 a 3 sul Varese, ma messo in seria difficoltà dai lombardi, che ospita il Fassa.

Con sole 3 reti subite l’Aosta ha la migliore difesa del torneo e nella trasferta di giovedì scorso, 1 ottobre, nella tana del Valpellice, sostenuto da oltre 800 tifosi, l’equilibrio ha contraddistinto il primo drittel, sino al 18’39” quando Dylan Ghiglione è andato in gol lanciato da Mattia Mocellin.

In apertura del secondo periodo è arrivato dopo 4’27” il raddoppio, con lo stesso Mocellin, fino a che con l’ultima azione del tempo i padroni di casa hanno accorciato al 38’06” con Gabriele Piccoli.

I primi 12 minuti del terzo periodo hanno visto i piemontesi andare alla conclusione 8 volte, ma al 53’25” Totte Moberg ha segnato la rete decisiva su assist di Matteo Mazzocchi ribadita dopo appena 20 secondi dalla mazzata dell’1a4 di Vladyslav Lysenko servito da Ghiglione.

Il Valpellice richiamava il portiere in panchina, concretizzando la superiorià al 58’12” con Moreno Rosso, però al 59’34” Lysenko trovava lo spiraglio giusto del 2 a 5 finale.

HC Aosta: Perla, Leger, Moberg, Ghiglione, Liubimov, Badoglio, De Santi, Brancaglion, Helfer, Fraschetta, Minniti, Datei, Lysenko, Carissimi, Nimenko, Mocellin, Mazzocchi, Movchan, Terranova, Fauster.

Sabato la vittoria con il Feltre

Dopo l’esordio vincente con il trentino Valdifiemme, l’Hockey Aosta nella seconda giornata del torneo di Serie B ha sconfitto sabato 26 al Palaghiaccio per 4 a 1 il bellunese Feltre.

Davanti a circa 500 spettatori, i veneti sono partiti forte, andando al tiro ben 12 volte in 7 minuti, con ancora una volta decisivo il portiere locale Rocco Perla. Dopo avere alleggerito la pressione ospite, l’Aosta è passata in superiorità numerica al 14’00” con il 18enne ucraino Oleksandr Liubinov, al suo primo centro stagionale.

Dopo 59 secondi del secondo drittel il Feltre ha però pareggiato in power play con Jozet Foltin, ma al 24’07” Matteo Mazzocchi ha ristabilito le distanze e lo stesso Mazzocchi ha pressato la difesa veneta sino a che, ancora in superiorità, al 36’07” Totte Moberg ha realizzato la terza rete, assistito da Vladyslav Lysenko e Dmytro Nimenko.

Nel terzo tempo l’Aosta ha continuato a replicare al Feltre soprattutto con Mazzocchi e Lysenko, contenendo gli attacchi degli ospiti e colpendo al 57’55” con Mattia Mocellin.

Under 19, martedì arriverà il Brunico

Con un bilancio di 2 vittorie e 1 sconfitta l’Under 19 dei Gladiators, abbinata al Pinerolo, martedì prossimo, 6 ottobre, ospiterà al Palaghiaccio alle 18.15 l’Alps Ice Academy di Brunico che si presenterà con un ruolino di 3 successi e 1 ko.

Under 16 si gioca a Madesimo

Trasferta a Madesimo per l’Aosta quarto nel girone B per affrontare l’imbattuto Milano oggi, sabato 3, alle 17.20.

I Gladiators 7 giorni fa non hanno avuto problemi in casa a superare lo Zoldo, capitalizzando al massimo le occasioni avute. Risultato finale 7 a 1 con a segno al 3’ Simone Minnitti, al 14’ Davide Datei, al 21’ Lorenzo Timpano, al 23’ ancora Minniti, al 31’ Xavier Rosset, al 34’ Emma Verderame e al 46’ Rosset, all’ottavo centro.

Under 14 domenica ad Aosta il Cortina

Nel gruppo C dei 3 gironi Under 14, l’Aosta domani – domenica 4 – ospiterà nel quarto turno alle 13 il Cortina/Cadore per tentare di riscattare il 7 a 3 subito a Varese 6 giorni fa e soprattutto conquistare i primi punti in campionato.