Lorenzo Brunier guida il gruppo valdostano ai tricolori di Grado

AOSTA (btb) Domani, domenica 4 ottobre, si assegneranno a Grado di Gorizia i titoli nazionali Assoluti, Promesse, Juniores e Allievi dei 10 km su strada oltre a quelli di società su di un percorso di 2.500 metri da percorrere 4 volte.

Sul litorale adriatico la prima partenza sarà alle 9 per gli Allievi, con impegnati Semmi Mortara e Cristian Pivot della Calvesi, alle 9.50 le donne con attesa a un ruolo da protagonista Laura Segor di Aymavilles dell’Atletica Brescia al primo anno nella categoria Seniores oltre alla junior Sara D’Aprile della Calvesi e all’allieva Julie Truc della Cogne (per lei partenza alle 13.20), poi alle 11 le 3 serie maschili a seconda dei tempi di accredito con il Parco Alpi Apuane del coach Moreno Gradizzi che schiererà Lorenzo Brunier di Fénis, che da un anno vive e si allena a Roma dove ha raggiunto la maglia azzurra, ed i giovani promettenti Loic Proment, Leon Martinet, Jean Pierre Vallet e Daniele Tarhia a cui si aggiunge l’esperto René Cuneaz di Gressan.

Il “Meeting des Alpes” riporta le gare al Tesolin

Era dal luglio 2020 che non si correva più (ufficialmete) al Tesolin di Aosta. Quindi benvenuto, dopo i lavori di rifacimento della pista, il “Meeting des Alpes” di domenica scorsa, dedicato a tutte le categorie dell’atletica, dagli Esordienti agli Assoluti.

Nelle diverse gare del biathlon hanno primeggiato nei Ragazzi Philippe Rosaire e Giorgia Cuaz, negli Esordienti 10 Nathaniel Hassan Traore ed Alice Jacquemin, negli E8 Filippo Orlandi e Gigliola Serra, nei 6 anni Nicolas Favara e Camilla Pierobon, negli E4 Massimo D’Amico e Virginie Vuillermoz.

Nelle competizioni dei Cadetti vittorie nei 80 metri di Loic Casalatina ed Eleonora Dellio e nei 300 di Etienne Cornaz e Mya Canalini.

Negli Assoluti, nuovo record valdostano Allievi del miglio di Christophe Vierin dell’Atletica Calvesi che ha condotto la gara sin dai primi metri e ha vinto in 4’31”00 (precedente di Luciano Magnin nel 1987 in 4’33”01), con nella prove femminile affermazione di Evi Garbolino.

Sempre negli Assoluti, tante le vittorie degli atleti piemontesi e lombardi, ad eccezione dei 100 femminili con Matilde Abelli della Cogne in 12”17, dei 200 ostacoli con Carlotta Giovanetto del Pont Donnas in 29”20, dei 3.000 con Diego Yon anche lui del Pont Donnas in 8’43”67, del salto in alto con Jade Porceillon del Pont Donnas a 1,55.