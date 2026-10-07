Rebatta: Davide Quendoz porta il Gressan alla finale di domenica

BRISSOGNE (fri) Conclusi i 3 turni di qualificazione del Campionato autunnale domani, domenica, a Brissogne sarà il giorno delle 6 finali, tutte fissate per le 14: Doues-Gressan in Prima con i gialloneri che dopo il sorteggio di ieri, venerdì, piazzeranno per primi visto che le 2 squadre hanno concluso la prima fase con identico punteggio di 1761, Valpelline-Ollomont in Seconda, Doues-Gignod in Terza, Chevrot-Cogne B in Quarta, Pollein-Bionaz A in Quinta e Chevrot-Doues per gli Juniores.

Proprio Gressan con un exploit di 644 punti è riuscita a conquistare la finale, escludendo il Cogne che alla vigilia aveva 43 lunghezze di vantaggio e recuperando sul Doues che invece era davanti per 74.

Davide Quendoz, dopo essere diventato champion d’auton, anche domenica scorsa ha tirato praticamente a 15 di media, con 148 nelle 10 battute, seguito da Fabrizio Sandi a 133.

Con 524 di parziale il Cogne si è fermato a 1684, con il Doues a 570 e quindi insieme al Gressan a 1761.

In Seconda la terza gara del Valpelline è stata una spanna sopra a quelle degli avversari, con 529 (5 in più del Cogne di Prima) arrivando a 1466, primo dal quarto posto. Secondo score di giornata a 485 e secondo posto a 1451 per l’Ollomont ed escluso per 9 punti il Jovençan a 1442, quarto a 1424 il Sarre e quinto a 1008 il Gressan.

Per la Terza il Doues, già al comando, ha ottenuto un nuovo punteggio record a 471, salendo a 1318. Il Gignod con 439 si è mantenuto sulla scia a 1255, guadagnandosi la finale, con fuori il Gressan a 412 e totale 1178 e il Cogne, 393 e finale 1087.

In Quarta il Cogne B è stato scavalcato dal Chevrot, che ha recuperato i 12 punti di ritardo della vigilia, chiudendo a 1014 rispetto ai 1010 dei cognein, con parziali rispettivi di 367 e 351.

Più lontani il Bionaz (migliore di giornata con 378) passato terzo a 930, il Cogne A quarto a 860 e il Saint-Christophe quinto a 643.

In Quinta il Pollein si è confermato al primo posto ma con il quarto punteggio di domenica, amministrando il cospicuo vantaggio e chiudendo a 760.

Secondo a 700 e finalista il Bionaz A, terzo a 664 il Valpelline, che ha giocato meglio di tutti ma ai bionen ha recuperato 1 solo punto.

Quarto a 621 il Gressan, quinto a 556 il Bionaz femminile, sesto a 531 il Gignod A, settimo a 486 il Saint-Christophe, ottavo a 220 il Gignod B e a 95 nono, peggio di tutti, lontano anche dai bambini, il Doues.

Infine, tra gli Juniores il Chevrot ha totalizzato 285 punti, score record per la stagione, arrivando a 820. A sfidarlo sarà il Doues, secondo a 600. Quindi terzo a 474 Jovençan, quarto Valpelline a 418 e Bionaz quinto a 255.