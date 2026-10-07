La Valle d’Aosta pronta per “Trofeo CONI 2026”

AOSTA (btb) Tutto è pronto per l’11esima edizione del “Trofeo CONI” estivo, la grande manifestazione multidisciplinare dedicata ai giovani atleti Under 14, che si svolgerà da domani, domenica 4 ottobre, e sino a giovedì 7 in Puglia, per la prima volta sede della manifestazione.

Parteciperanno migliaia di ragazzi provenienti da tutta Italia per una festa dello sport, dell’inclusione e della socialità che coinvolgerà 4.500 partecipanti tra atleti e tecnici, in rappresentanza di 21 Comitati regionali e 45 organismi sportivi, impegnati su 16 impianti distribuiti nelle province di Bari, Lecce, Brindisi e Taranto.

A dare ufficialmente il via alla manifestazione sarà la cerimonia di apertura di domenica 4 alle 17,30 allo “Stadio della Vittoria” di Bari, una grande festa che farà da prologo alle 2 giornate di competizioni, previste martedì 5 e mercoledì 6, a precedere la chiusura di giovedì 7 a Castellaneta di Taranto.

Come da tradizione martedì scorso, 29 settembre, il presidente del CONI Valle d’Aosta Jean Dondeynaz, accompagnato dai 2 atleti più giovani della rappresentativa, Milva David (pallacanestro) e Mathias Brunaz (sport popolari) si è recato a Palazzo regionale per incontrare il presidente della Regione Renzo Testolin e dall’assessore allo Sport Giulio Grosjacques per la consegna della bandiera affinché possa essere portata con orgoglio in occasione delle cerimonie di apertura e chiusura.

Il presidente Jean Dondeynaz ha espresso la sua soddisfazione per l’appuntamento, ormai divenuto annuale: “La consegna della bandiera della Valle d’Aosta rappresenta un momento particolarmente sentito dai nostri ragazzi, che durante le cerimonie si distinguono portando con entusiasmo e orgoglio i nostri colori. Il “Trofeo CONI” costituisce un’importante occasione di aggregazione: rispetto alle altre manifestazioni, infatti, permette agli atleti di confrontarsi e di stringere amicizie. Nonostante il contingente numericamente più contenuto, dovuto alla mancanza sul territorio di discipline legate agli sport d’acqua, i giovani valdostani si sono sempre distinti per entusiasmo e volontà. Questa edizione, in particolare, assume per noi un significato ancora più speciale, grazie al record assoluto di partecipazione in diverse discipline sportive. È una testimonianza concreta del rapporto che il CONI regionale ha saputo costruire e consolidare negli anni con le diverse Federazioni Sportive. La trasferta sarà lunga, ma ci offrirà anche l’opportunità di visitare luoghi bellissimi, che faranno da cornice a un’esperienza destinata a rimanere un ricordo indelebile per i nostri ragazzi”.

La delegazione della Valle d’Aosta è composta da 87 persone, 65 atleti e 22 accompagnatori: per l’arrampicata sportiva con gare a Casamassima dal tecnico Luigi Zorra e da Maité Guglielmetti e Maria Orfane, per l’atletica leggera allo stadio di Taranto dagli accompagnatori Andrea Aresca e Valentina Bretto e da Linda Boldrini, Attilio Bosonin, Giulio Clerin, Giorgia Cuaz, Philippe Rosaire e Afina Solovyova, per il badminton a Laterza da Sergio Garzotto e dai giocatori Ray Carlon, Federico Pinet, Ambra Vout e Coralie Zoia, per il baseball sui campi di Contrada Marinella dagli accompagnatori Davide Bajo e Christian Chouquer e dagli atleti Viola Darman, Ermanno De Maio, Lavinia De Maio, Gioele Defiori, Ayoub Fannane, Nicole Lambot ed Elodie Lambot, per il beach bocce a terne sulla spiaggia di Castellaneta Marina dal dirigente Amilcare Giopp e da Sylvain Alliod, Matteo Dalle, Giacomo Giopp e Emyl Lano, per biliardo e bowling a Triggiano e a Monopoli dall’accompagnatore Francesco Congedo e da Luca Congedo, Martina Congedo, Matteo D’Agostino e Giulia Riello, per il calcio sui campi di Castellaneta dai tecnici Marco Giovinazzo e Andrea Monteleone e da Rebecca Alamia, Thiago Elia, Sara Oberto Tarena, Samuele Pagliarin, Hillary Quispe ed Etienne Ruffier, per il ciclismo ad Ostuni dall’accompagnatore Andrea Marchi e dagli atleti Liam Janin, Sebastian Leo, Henry Perruchon e Alys Torgneur, per la pallacanestro a Castellaneta Marina da Aysha Cofone (accompagnatrice) e da Alessandro Bertoni, Milva David, Rachel Heresaz, Jean Paul Pramotton, Giulia Principio e Alessandro Truglio, per la pesistica ancora a Castellaneta Marina dal dirigente Amedeo Ventura e da Jacques Dondeynaz, Alice Jacquemin e Thibaud Mosso, per la scherma a Castellaneta da Wilmer Casadei, per gli sport tradizionali (ruzzola, freccette e flying disc) a Specchiolla dagli accompagnatori Nicholas Dallod e Sara Ducly e da Mathias Brunaz, Cédric Brunaz, Davide Gemelli e Yvette Piccot, per il rugby a Castellaneta Marina dai tecnici Rosanna Carrozzino e Luis Maria Otano e dagli atleti Sabrina Barmasse, Daniele Deplano, Nicole Desandré, Emilie Diemoz, Simone Dorio, Samuele Marrara e Leonardo Rollet, per il tennistavolo a Casamassima dall’allenatore Rémy Curtaz e da Pietro Macioce, Alice Minniti, Andrea Savasta ed Emma Taiariol, per il tennis sui campi di Ostuni dalla maestra Sara Fristachi e da Giulia Licata, Elia Pierini e André Rollandin.