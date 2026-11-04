I Premi Fair Play del Panathlon Club consegnati giovedì scorso ad Aosta

AOSTA (mm4) Nel tardo pomeriggio di giovedì scorso, 29 ottobre, nel Salone Ducale del Municipio di Aosta sono stati consegnati a 5 atleti i Premi Fair Play assegnati dal Panathlon Club du Val d’Aoste in collaborazione con il Comune di Aosta, l’Assessorato regionale del Turismo e Sport e il Coni Valle d’Aosta.

A ricevere il riconoscimento sono stati il giocatore di calcio Raphael Mazzotta, il ciclista della mountain bike Paolo Costa, la fondista Claire Frutaz (presente in collegamento video) e per l’atletica leggera Matilde Abelli e Carlotta Giovanelli. “Si tratta di giovani atleti che si sono distinti rispecchiando il valore del fair play nella pratica dei rispettivi sport e che stanno continuando, con profitto, il loro percorso di studi” ha commentato il presidente del Panathlon Club Piercarlo Lunardi.

Raphael Mazzotta è un giovane terzino destro della Juventus ed è stato il trascinatore della squadra, insieme all’altro terzino Alberto Samà, nella conquista dello scudetto Under 16. Inoltre gioca nella Nazionale di categoria, selezione con la quale ha vinto la Uefa Regions Cup.

Paolo Costa è cresciuto nelle fila dei Lupi Valle d’Aosta a Sarre. In un 2026 per lui magico ha gareggiato, a livello juniores, sia ai Campionati Europei che ai Campionati del Mondo di cross country, vincendo una storica medaglia d’oro nella gara a squadre, la team relay, insieme all’altra valdostana Martina Berta.

Claire Frutaz, dopo gli anni nello Sci Club Drink di Aymavilles e nell’Asiva, è ora una fondista del Centro Sportivo Esercito. Ha gareggiato in Coppa Europa, con il secondo posto nella tappa di Gressoney-Saint-Jean tra le Juniores, per poi partecipare ai Campionati del Mondo Juniores di Lillehammer in Norvegia.

Matilde Abelli della Cogne Aosta ha vinto il titolo tricolore nei Campionati Italiani Under 20 nei 400 metri ottenendo la convocazione per i Mondiali giovanili di Eugene negli Stati Uniti, dove ha ottenuto il settimo posto nella 4×400 (con record italiano) e arrivando sino alla semifinale individuale.

Carlotta Giovanelli del Pont Donnas ha conquistato la medaglia d’argento nei 400 ostacoli dei Campionati Italiani Allievi, vestendo di conseguenza l’azzurro agli Europei Under 18 di Rieti dove ha gareggiato sino alla semifinale.

Dopo la cerimonia all’Hotel de Ville i partecipanti si sono spostati per la cena alla Societé di via Garibaldi, dove è stato consegnato uno speciale riconoscimento ad Attilio Acerbi, conferito dal Governatore dell’Area3 di Piemonte e Valle d’Aosta per la sua attività panathletica.