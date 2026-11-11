Il golf valdostano verso l’inverno, a Gignod non si sfugge alla “legge” di Alberto Borre

AOSTA (btb) Il tredicenne di Gressan del Golf Club Aosta Brissogne Federico Fiabane ha affrontato nello scorso fine settimana per la prima volta una competizione articolata su 3 giornate, il “Trofeo del Tigullio” disputato a Rapallo.

Dopo le prime 18 buche con 89 colpi, nelle seconde Fiabane ha chiuso in 85, per un totale di 174 che non gli ha consentito il superamento del taglio, venendo quindi escluso dall’ultima giornata ma con la soddisfazione di una positiva esperienza in vista dei prossimi appuntamenti.

Brissogne, Hallowen per i gemelli Tussidor

A Les Iles in 24 hanno partecipato sabato 31 ottobre alla gara di Halloween, sulle 9 buche. La louisiana delle 12 coppie ha visto il successo con 19 punti di Indro Tussidor e Erman Tussidor nei confronti del 17 di Edoardo Sebastiani ed Alessandro Rossi. Nel Netto primi proprio Sebastiani-Rossi con 22, secondi a 21 Guido Nieroz e Moreno Blanc e terzi a 20 Flavio Spalla e Maurizio Vicentini. Migliore coppia mista Susy Cuneaz e Roberto Rossi.

Domenica invece si è tenuta una competizione sempre sulle 9 buche, ma riservata ai ragazzi del Club dei giovani. Tra i 6 iscritti il migliore è stato Kimi Rollet, primo sia nel Lordo che nel Netto, dove ha totalizzato 24 punti, rispetto ai 23 di Nicholas Woodall ed ai 22 di Alberto Russo terzo, poi Federico Poletti a 16, Jean Thiebat a 13 e Christopher Woodall a 12.

Gignod, altro successo di Alberto Borre

Con 44 appassionati in campo sabato scorso all’Arsanières si è disputata la “Alpiscavi Cup”, penultima gara della stagione del circolo di Gignod. Anche in questa occasione il migliore è stato Alberto Borre, 64 colpi, quindi più 2, e un margine di 4 lunghezze su Ivo Letey. Nel Netto a 36 sono arrivati sia Romildo Rean (primo), che Sandro Laval (secondo) e Manuel Barrel (terzo). Poi in Seconda affermazione di Sergio Rey a 39, secondo David Nex a 38 e terzo Riccardo Farcoz a 35, con in Terza il super 45 di Gabriele Bottoglia che ha staccato il 39 di Carlo Cerise e il 37 di Dario Collé, terzo. I premi speciali sono stati assegnati per le ladies a Marinella Bellinvia, per i seniores ad Emilio Bionaz, per il nearest a David Nex e per il driving contest a Davide Chabloz.