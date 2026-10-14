Il Montjovet in vetta al girone con il Châtillon. In B il Verrayes II sconfigge la favorita Brusson

AOSTA (fc2) La regular season dello tsan si è chiusa in serie A1 con il Montjovet I a vincere un girone equilibrato a pari punti (successo nel confronto diretto) con il Chatillon e a 2 lunghezze Chambave terzo e Verrayes quarto.

Domenica 9053 sono i metri complessivi realizzati a Grand Hoel dal Montjovet (8 buone e 942 per Denis Peaquin, 7 e 650 per Joel Brunod) impostosi sul Chambave di un grande Gilles Farys (9 buone e 1029, bene anche Michael Sandon 6 e 647 Michael Sandon) per 931 lunghezze, 55 buone a 46. Nella prima tsachà il Montjovet ne ha posate 29 e realizzato 2313 metri contro le 22 e i 1500 degli azzurri, nella seconda con le 2 squadre oltre i 100 di media per i padroni di casa 26 buone e 2674 metri, 24 e 2566 per gli ospiti.

Invece al Chatillon (4 buone e 364 metri Thierry Almici) sono bastate 18 battute per vincere a Saint-Vincent in 1 tsachà per 260.

A livello statistico Denis Perrin è primo come buone a 27 (Erik Marquis e Davide Petey 24) e pure come metri (2609, Erik Marquis 2078 e François Chapellu 2061) mentre come media Manuel Brunod è a 109, David Priod a 101 e Remy Peaquin a 99. A livello di squadra il Verrayes ha posato 176 buone, Chambave 162, con 1 tsachà in meno Montjovet 135 e Chatillon 126.

In A2 il Challand-Saint-Anselme, spinto da Christian Duroux, 6 buone e 440 metri, e da Fabrizio Perret, 4 e 310, ha chiuso imbattuto dopo essersi aggiudicato lo scontro al vertice sul Brisma di Luca Porliod (7 buone e 464) per 97 metri con 2 buone in meno (29 a 31) dopo aver condotto già a metà gara per 355. A sua volta il Montjovet II delle 6 buone e dei 495 metri di Gilles Farys, omonimo del miglior uomo di giornata, si è assicurato la semifinale superando in 1 fase per 510 lunghezze il Fenus, a cui non sono bastati 12 buone e 652 metri di Emanuel Piccot.

Le semifinali di A1 si giocheranno domani, domenica, a Nus tra Montjovet I (in pertse) e Verrayes ed a Brusson tra Chatillon (in pertse) e Chambave. Per la A2 semifinali a Saint-Vincent tra Challand-Saint-Anselme (in pertse) e Montjovet II ed a Nus tra Brisma (in pertse) e Valtournenche.

Risultati quinta giornata. A1: St-Vincent-Chatillon 944-1684 ½, Montjovet I-Chambave 4947-4016, riposa Verrayes. A2: Montjovet II-Fenus 2326-1816 ½, Challand-St-Anselme-Brisma 2144-2047, riposa Valtournenche.

Classifiche. A1: Montjovet I e Chatillon 6, Chambave e Verrayes 4, St-Vincent 0. A2: Challand-St-Victor 8, Brisma 6, Valtournenche 4, Montjovet II 2, Fenus 0.

Serie B

Il Verrayes II, un cocktail di titolati campioni d’antan e di giovani emergenti usciti dal vivaio, ha travolto ed eliminato in semifinale il Brusson, grande favorita, per 1350 metri, 42 buone a 31, con 8 e 835 per il figlio d’arte Etienne Meynet. Dall’altro lato un ottimo Pollein, sotto di 251 metri a metà partita, si è confermato bestia nera dell’Ayas vincendo per 338 metri, 35 buone a 34, con 6 battute e 518 per Lucien Yeuillaz e tra gli sconfitti 7 e 434 di Pietro Gugliada.

Ora è tempo di finale e domani, domenica, a Fénis saranno di Pollein (pertse) e Verrayes II.

Semifinali: Brusson-Verrayes II 2038-3398 e Ayas-Pollein 1528-1866.

Serie C

L’imbattuto Montjovet IV non ha fallito l’appuntamento e ha rifilato 331 metri al Quart II con 11 buone e 972 di Albert Peaquin. Più equilibrato il confronto che il Challand-Saint-Victor si è aggiudicato per 375 lunghezze sul Fenus II, con in assoluta evidenza per le sue 12 buone e gli 842 metri Nadir Varisellaz.

Domani, domenica 11, al Col d’Arlaz di Challand-Saint-Anselme si assegnerà il titolo autunnale della terza serie tra Challand-Saint-Victor (pertse) e Montjovet IV.

Semifinali: Montjovet IV-Quart II 2669-1338 e Challand-St-Victor-Fenus II 2204-1829.

Femminile

Oggi, sabato 10, è il giorno delle semifinali: a Quart il Saint-Vincent in pertse affronta il Fenus, a Saint-Vincent la novità Montjovet (pertse) sfida il Challand-Saint-Anselme.

Nell’ultimo turno, sabato 3, proprio il Challand trascinato da Isabelle Grosjacques (7 buone e 483 metri) ha vinto per 961 a Verrayes, con il Fenus – comunque vincitore del girone, appaiato alle campionesse in carica, battute nel confronto diretto – passato a Pollein per 834 lunghezze, posando 46 buone a 26, 5 con 300 metri di Arianna Minuzzo. Chi ha fatto il colpaccio è stato il debuttante Montjovet che si è conquistato il terzo posto andando a vincere sul Saint-Vincent per 131 metri con 1 buona in meno, 14 a 15, e rimontando i 19 metri di svantaggio dopo la prima tsachà.

Risultati quinta giornata. Verrayes-Challand-St-Anselme 883-1844, St-Vincent-Montjovet 526-657, Pollein-Fenus 618-1452.

Classifica: Fenus e Challand-St-Anselme 8, Montjovet 6, St-Vincent 4, Pollein 3, Verrayes 1.

Juniores

Negli A il Verrayes ha chiuso a punteggio pieno vincendo di 257 metri, 45 buone a 37, a Valtournenche, il Fenus è andato sotto di 157 a Quart (7 buone e 485 metri per Samuel Favre) per poi rimontare ed imporsi per 72 metri, 34 buone a 22. Inoltre, posando 53 buone (a 38) il Montjovet di Remy Peaquin (8 e 470 metri per Jenry Peaquin, 6 e 405 di Paolo Solia) ha superato il Chatillon conquistando il quarto posto e la finale di consolazione.

Quindi a Brissogne oggi, sabato 10, per gli A si gioca per il primo posto tra Verrayes e Fenus sul campo 4, quello delle finali di serie A, e per il terzo tra Montjovet e Quart sul campo 3. Per gli juniores B finale per il primo posto tra Challand-Saint-Victor e Pollein sul campo 2 e per il terzo tra Brisma e Chambave sul terreno 1.

Risultati quinta giornata. Juniores A: Quart-Fenus 1056-1128, Montjovet-Chatillon 1742-1331, Valtournenche-Verrayes 1171-1418. Juniores B: Brisma-Challand-St-Victor 503-897 ½, Chambave-Pollein 999-1220, riposa St-Vincent.

Classifiche. Girone A: Verrayes 10, Fenus 8, Quart 6, Montjovet 4, Valtournenche 2, Chatillon 0. Girone B: Challand-St-Victor 8, Pollein 6, Chambave 4, Brisma 2, St-Vincent 0.