REGIONALI UNDER 15, CHARVENSOD SCHIACCIASASSI. UNDER 19 PROVINCIALI BUONA PARTENZA PER IL GRAND PARADIS

AOSTA Nei Regionali in Under 18 lo Charvensod supera 6-1 il Cumiana, gol di Fosson, Seminara, Oberto Tarena, Giresi e doppietta di Leon Godioz. Brutto 7-1 passivo invece per il River Plaine ad opera dell’Alpignano, gol della bandiera di Perino. Prossimo turno: oggi sabato 10 River Plaine-Nichelino, domani domenica 11 Barcanova-Charvensod.

In Under 17 Aygreville-Borgaro 0-2, prossimo turno domenica 11 Mappanese-Aygreville.

Under 16: all’Aygreville 4-3 il derby contro lo Charvensod con reti di Ergi Vata, Calabro (doppietta) e l’ex Scarfone per l’Aygreville, tripletta del solito Cosmai per lo Charvensod. River Plaine-Rebaudengo 4-0: Mabchour, Pagliarin e doppietta di Visconte.

Prossimo turno oggi sabato 10: Caselette-Aygreville, Charvensod-Rosta e Carrara-River Plaine.

In Under 15 Accademia Lascaris-Charvensod 0-3: Sorace (doppietta) e Cosmai. Prossimo turno Charvensod-Banchette domenica 11.

Infine nelle qualificazioni Under 14 River Plaine-Saint-Vincent Châtillon finisce 2-2, gol di Suffredini e Mantasia per il River, di Cheille su rigore e Rosamilia per i termali. Domani domenica 11 ottobre River Plaine-Grand Combin, la classifica: Saint-Vincent Châtillon 5, Grand Combin e River Plaine 4.

Nel l’altro girone valdostano Charvensod-Aygreville 5-3, doppietta di Caracciolo, gol di Bagnato e Felicetti e Marchesano, per l’Aygreville reti di Dilena e doppietta di Rao. Aosta 511-Grand Paradis 2-2 gol di Marcel Domaine e Del Negro, doppietta di Paonessa per l’Aosta. Domenica 11 Grand Paradis-Aygreville e Aosta 511-Charvensod.

La classifica: Charvensod 15, Aygreville 7, Aosta 511 4 e Grand Paradis 2.

I Provinciali

Iniziato il campionato Under 19: Saint-Christophe-Strambinese 3-4 (Bellomo, Boch e Allera), Gaglianico-Aygreville 0-0, Grand Paradis-Banchette 3-0 in gol Marangoni, Albert Dayné e un autogol, Saint-Vincent Châtillon-Torri Biellesi 0-4, il derby Charvensod-Cgc Aosta allo Charvensod 4-1: gol di Butelli, Patrizio, Macchioni e Fussambri per i gialloblu, Di Fresco per il Cgc. Il prossimo turno, oggi sabato 10: Aygreville-Saint-Vincent Châtillon, Banchette-Charvensod, Cgc Aosta-Ponderano, Strambinese-Grand Paradis e Torri Biellesi-Saint-Christophe.

In Under 17 Ciriè-Saint-Christophe 5-0 e Aosta 511-Grand Paradis 1-2: autorete e Matteo Piccoli per il Granpa, Raphael Truc su rigore per l’Aosta.

Prossimo turno domenica 11: Aosta 511-Quincitava, Druentina-Grand Paradis e Saint-Christophe-Caselle.

In Under 16 Castellamonte-Grand Combin 0-6 (Federico Lunardi doppietta, Luca Dessimone doppietta, Gabriele Mestieri e Mael Farinet) e Saint-Vincent Châtillon-Cigliano 2-1 (Mattia Bleve e Joseph Ndiaye). Oggi sabato 10 Fiano Plus-Saint-Vincent Châtillon e Grand Combin-Banchette.

Infine Under 15: Chivasso-River Plaine 4-0, Grand Paradis-Aosta 511 2-1 (Cedric Artaz e Yannick Champion per gli azzurri, Andrea Pistola per l’Aosta), Bosconerese-Aygreville 1-4 (Alessio Lika, Mattia Magretti e Luca Ramanzin doppietta), Strambinese-Pont Donnas 2-2 (Rayane El Maadour e Luca Micheletto) e Valchiusella-Sporting Issogne 1-1 (Matteo Corigliano).

Oggi sabato 10 Grand Paradis-Quincitava, domenica 11 Aygreville-Aosta 511, Pont Donnas-Chivasso, River Plaine-Valchiusella e Sporting Issogne-Saint-Christophe.

Pulcini

È iniziata sabato scorso, 3 ottobre, la nuova stagione di campionato per la categoria Pulcini della Valle d’Aosta (leve 2016/2017), che ha visto in campo a Morgex il Valdigne Mont Blanc contro lo Charvensod.

«Con il nostro presidente Sergio Bruno siamo molto contenti perché quest’anno abbiamo avuto davvero tanti iscritti. – racconta Diletta Roveyaz vicepresidente e coordinatrice del Valdigne – Vedere così tanti bambini che scelgono di avvicinarsi al calcio e di stare insieme attraverso lo sport è una grande soddisfazione.»

«Per i Pulcini, così come per le altre leve, quello che conta davvero è stare insieme, giocare, divertirsi e imparare. Il risultato della partita è sicuramente importante, ma non è l’obiettivo principale».

«Da parte di tutto il direttivo, un grande grazie a Davide Cauteruccio, Ennio Diemoz, Andrea Giovinazzo, Manuel Campioli e Antonio Barone», conclude Diletta Roveyaz. Il prossimo appuntamento è in programma per oggi, sabato 10 ottobre alle 10.30, a Quart contro il River Plaine.

Nella foto in piedi da sinistra Wiktor Campioli, Edoardo Bandito Pezza, Alessandro Giovinazzo, Rocco Casella, Simone Marconato, Kandila Mohamed, Ivan Tarna, Pierrick Champion e Martino Valente. Accosciati sempre da sinistra Alessio Pascale, Francesco Marinelli, Alexis Casale Brunet, Samuele Cauteruccio, Mattia Barone, Sebastian Mazza, Filippo Sarica ed Edoardo Gaglianone