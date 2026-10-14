Samuele Scapin ai quarti di finale dei campionati piemontesi di boxe

AOSTA (btb) Ai campionati piemontesi di pugilato della categoria Elite, in svolgimento da settimane in diverse località del Piemonte, partecipano 2 atleti della Boxing Team Aosta, il peso welter Matteo Pandolfini e il peso leggero Samuele Scapin.

Nel confronto eliminatorio cuneese di Barge si sono disputati gli ottavi di finale nei quali Matteo Pandolfini è stato sconfitto ai punti dal pari peso Alessio Gulmini della Sporting Gym, mentre l’altro pugile aostano, l’esperto Samuele Scapin, ha battuto ai punti Ariri Mehdi, della società Bull Figter, qualificandosi per i quarti di finale, con avversario il quotato Alberto Aimar, proprio della Boxe Barge.