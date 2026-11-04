Scelti i sedici atleti della neve per l’offerta turistica della regione

AOSTA (btb) Ieri, venerdì, la Giunta regionale ha approvato la sponsorizzazione come Valle d’Aosta di 16 atleti della Federsci. Si tratta di Benjamin Alliod, Didier Bionaz, Lisa Francesia Boirai, Michela Carrara, Federica Cassol, Virginia Cena, Leo Framarin, Valentina Greggio, Noemi Junod, Nadine Laurent, Sophie Mathiou, Ivan Origone, Simone Origone, Matteo Rezzoli, Lorenzo Sommariva e Martina Trabucchi. “La scelta dei 16 testimonial – spiega l’assessore regionale al Turismo Giulio Grosjacques – si è basata su criteri rigorosi e oggettivi. Abbiamo valutato la loro notorietà, la presenza nella squadra A delle rispettive Nazionali e l’impatto mediatico della loro disciplina.”