AOSTA (btb) Domenica scorsa, 15 novembre, con 334 partecipanti si è tenuta la 20esima “Mezza maratona Terre d’Acqua” a Trino nel vercellese con la partecipazione di diversi atleti valdostani sui 21 km, a cominciare da Elena Masili della Monterosa Fogu, quarta donna e 38esima assoluta, a soli 14 secondi dal podio in 1h22’36″ a 2’04” dal la vincitrice Sara Borello della Canavesa. A seguire 12esima e terza SF60 Federica Spadafora in 1h32’16″, 16esima Alessandra Joly in 1h35’54” e 29esima Caterina Delfino (seconda SF60) in 1h50’41″.

Nella gara maschile, primo il marocchino Hicham Hanyn in 1’07”50, si è piazzato 11esimo e secondo SM40 Stefano Dellerba della Monterosa in 1h15’59″, quindi 20esimo Mathieu Courthoud in 1h19’15″, 38esimo Mauro Vierin (terzo SM55) in 1h23’03″, 42esimo Andrea Domatti in 1h24’26″ ed 81esimo Gianluca Arcaro in 1h31’44″.

A Verona, la “Eurospin” per Yannick Zublena

Nella 21km di domenica scorsa della “Eurospin Verona Run Marathon” 49esima posizione finale, tra gli oltre 5.500 partecipanti, per Yannick Zublena del Pont-Saint-Martin in 1h15’10″ nella gara vinta dal siciliano Riccardo Mugnosso in 1h06’13”. Inoltre 181esimo Fabio Plati in 1h 22’04″, 1151esimo Guido Zublena in 1h40’36″ e 2709esimo Davide Plati in 2h04’42″.

A Savona i Stevenin, Carlo ed Elisa

Domenica, nella 10 km di Savona hanno corso insieme Carlo Stevenin e la ventenne Elisa Stevenin, arrivati al traguardo come 239esimo (197esimo uomo) e 240esima (43esima donna) con lo stesso tempo di 48’39”. Oltre a loro, tra i 427 classificati, 258esimo posto per Marco Campanella in 55’00″.