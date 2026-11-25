AOSTA (fc2) Ancora un prestigioso risultato per Alessandro Saravalle giovedì scorso – 19 novembre – sesto ai Campionati del Mondo di duathlon cross ad Abu Dhabi. Nell’isola di Hudayriyat la gara consisteva in 6,3 chilometri di corsa, 19,7 di mountain bike e ancora 3,1 km di corsa. Il campione italiano di duathlon cross (terzo ai Mondiali di Ibiza 2023 e ai successivi Europei di Riva del Garda) ha concluso la sua gara a 2’18” dal belga Thibaut De Smet che ha vinto il titolo iridato in 1h13’29” con 25 secondi sul polacco Jan Chrzanowski, 27 sul francese Maxime Chanel, 37 sul belga Sebastien Carabin e 1’21” sul polacco Wojciech Kopycinski, rispondendo bene nel finale al tentativo di rimonta di quotati russi e marocchini .

“Mi aspettavo qualcosa di più dalla bici – commenta Alessandro Saravalle, atleta di Aymavilles – ma ho dato tutto nella prima corsa e purtroppo appena ti stacchi da un gruppetto in pianura si fatica il doppio. Sono comunque contento, è stata una bella esperienza in una gara non troppo adatta alle mie caratteristiche.”