14 Ottobre 2026 - Aggiornamento alle 0:26

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Volley femminile, il campionato di B1 inizierà sabato 17 ottobre

Redazione Pubblicato il

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AOSTA (zgn) Inizierà sabato prossimo, 17 ottobre, il campionato femminile di volley in serie B1 per la Cogne Aosta. Le ragazze allenate da Fabio Matteotti scenderanno in campo a Crema alle 20.30 contro la Enercom Fini Crema.

Sabato scorso, 3 ottobre, in un torneo amichevole organizzato a Settimo dal Lilliput, le aostane hanno vino la prima partita del triangolare di qualificazione, superando 2 a 0 il MTS Ser Santena che milita in B2. Poi la Cogne Aosta ha ceduto 2 a 1 contro il Lilliput. Pertanto le aziendali hanno giocato la finale per il terzo posto imponendosi 2 a 0 sul AF Volley San Mauro. Il torneo è stato vinto dal Chieri che ha sconfitto il Lilliput.

Cogne Aosta: Allasia, Vasquez Giuliano, Ollino, Salvestrini, Renzi, Cossali, Fini, Matteotti A., Lika, Bozzetti, Giovinazzo, Blasi, Bosonin, Marcoz. All.: Matteotti F.

Primi punti in Coppa Piemonte per l’Olimpia

I ragazzi della Bcc Volley Olimpia Aosta sabato scorso, 3 ottobre, hanno messo in cassaforte i primi 2 punti nella terza giornata della Coppa Piemonte. Il sestetto allenato da Pierdomenico Pileri, in vista dell’inizio del campionato di serie D – in programma sabato prossimo, 17 ottobre, alle 20.30, al PalaPeilaPressendo con il Plastipak Altiora – in trasferta a Biella è stato superato 2 a 1 (25/21, 25/17, 13/25) dall’Alto Canavese e poi è caduto 1 a 2 (14/25, 20/25, 25/15) con i padroni di casa della Scuola di Pallavolo Biellese. Due partite che hanno dimostrato come i valdostani siano in grado di cambiare passo quando si trovano in difficoltà e di recuperare almeno in parte lo svantaggio accumulato. Un’esperienza, quella in Coppa Piemonte della Bcc Volley Olimpia, che si è conclusa all’ultimo posto in classifica ma che non è stata vana, offrendo l’occasione di rodare schemi di gioco e fondamentali.

Olimpia Aosta: Artosi, Cappelletti, Cavoretto, Custureri, Ferrari, Fusero, Griso, Simeone, Taraglio, Thiebat, Truffa, Bollon, Magnano, Aguzzi, Santi, Ruffier. All.: Pileri.

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