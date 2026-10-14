Volley femminile, il campionato di B1 inizierà sabato 17 ottobre

AOSTA (zgn) Inizierà sabato prossimo, 17 ottobre, il campionato femminile di volley in serie B1 per la Cogne Aosta. Le ragazze allenate da Fabio Matteotti scenderanno in campo a Crema alle 20.30 contro la Enercom Fini Crema.

Sabato scorso, 3 ottobre, in un torneo amichevole organizzato a Settimo dal Lilliput, le aostane hanno vino la prima partita del triangolare di qualificazione, superando 2 a 0 il MTS Ser Santena che milita in B2. Poi la Cogne Aosta ha ceduto 2 a 1 contro il Lilliput. Pertanto le aziendali hanno giocato la finale per il terzo posto imponendosi 2 a 0 sul AF Volley San Mauro. Il torneo è stato vinto dal Chieri che ha sconfitto il Lilliput.

Cogne Aosta: Allasia, Vasquez Giuliano, Ollino, Salvestrini, Renzi, Cossali, Fini, Matteotti A., Lika, Bozzetti, Giovinazzo, Blasi, Bosonin, Marcoz. All.: Matteotti F.

Primi punti in Coppa Piemonte per l’Olimpia

I ragazzi della Bcc Volley Olimpia Aosta sabato scorso, 3 ottobre, hanno messo in cassaforte i primi 2 punti nella terza giornata della Coppa Piemonte. Il sestetto allenato da Pierdomenico Pileri, in vista dell’inizio del campionato di serie D – in programma sabato prossimo, 17 ottobre, alle 20.30, al PalaPeilaPressendo con il Plastipak Altiora – in trasferta a Biella è stato superato 2 a 1 (25/21, 25/17, 13/25) dall’Alto Canavese e poi è caduto 1 a 2 (14/25, 20/25, 25/15) con i padroni di casa della Scuola di Pallavolo Biellese. Due partite che hanno dimostrato come i valdostani siano in grado di cambiare passo quando si trovano in difficoltà e di recuperare almeno in parte lo svantaggio accumulato. Un’esperienza, quella in Coppa Piemonte della Bcc Volley Olimpia, che si è conclusa all’ultimo posto in classifica ma che non è stata vana, offrendo l’occasione di rodare schemi di gioco e fondamentali.

Olimpia Aosta: Artosi, Cappelletti, Cavoretto, Custureri, Ferrari, Fusero, Griso, Simeone, Taraglio, Thiebat, Truffa, Bollon, Magnano, Aguzzi, Santi, Ruffier. All.: Pileri.