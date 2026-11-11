In Islanda nona al Northern Lights Zoe Mosca Barberis

AOSTA (btb) Si è conclusa sabato scorso con il nono posto la partecipazione di Zoe Mosca Barberis al “Northern Lights Trophy” di Reykjavik in Islanda, competizione internazionale che ha visto la giovane atleta dello Skating Club Courmayeur confrontarsi con pattinatrici di alto livello, in una categoria caratterizzata dalla presenza di competitive atlete statunitensi, oltre a forti rappresentanti finlandesi.

Settima giovedì dopo il programma corto, la Mosca Barberis ha affrontato un programma libero più complicato del previsto, a causa di un malessere che non le ha permesso di esprimersi al meglio. Non sono mancati, tuttavia, segnali tecnici importanti, visto che ha completato il triplo Lutz in entrambi i programmi, ottenendo la terza migliore valutazione qualitativa su questo elemento nello short program e addirittura la seconda nel free skating. Il punteggio finale è stato di 126.18 tra le 23 juniores partecipanti: il podio è stato interamente occupato dagli Stati Uniti con Angela Shao 160.37, Annika Chao 145.89 e Cleo Park 141.36.

“Sono un po’ delusa per come è andato il programma libero. Poco prima della gara non sono stata bene – spiega Zoe Mosca Barberis – ma ripensando alla scorsa stagione, quando avevo concluso al nono posto le mie prime 2 competizioni internazionali ed ero felicissima, mi rendo conto ora di quanto sia cambiato in un solo anno. Oggi lo stesso piazzamento mi lascia l’amaro in bocca, questo significa che sono cresciuta e che posso ambire a risultati più importanti. Il mio bagaglio tecnico è aumentato molto: sono in grado di eseguire tutti i salti tripli, anche in combinazione. So di avere ancora tanto lavoro davanti, ma anche tante possibilità di migliorare.”

“Coppa dell’Amicizia” a Merano per lo Skating Aosta

Gara open della “Coppa dell’Amicizia” nell’altoatesina Merano sabato e domenica scorsi per lo Skating Aosta 2000. Nonostante alcune imperfezioni le 5 pattinatrici arrivate da Aosta si sono comportate bene ed attendono di confrontarsi nella manifestazione abbinata alla seconda prova del campionato interregionale che si terrà proprio ad Aosta da venerdì 21 a domenica 23 novembre prossimi.

La migliore è stata Ludovica Vigna, ottava con 30.54 tra le Intermediate Novice gruppo 3, categoria che ha visto al 13esimo posto Alice Fanti. Nelle Basic Novice gruppo 4 11esima si è piazzata Chloe Salvadori e 18esima è stata Camilla Agostino. Infine tra le Junior 14esima Margherita Matteotti, con 53.12, nella gara vinta da Giulia Ottonelli dell’Artistique Vallée d’Aosta con 73.15. Sempre a livello Junior, ma Silver, terzo posto di Sophie Jeanne Di Nuzzo dei Gladiators a 47.66.