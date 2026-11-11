La Ritmica Piemonte vince in serie B con Elodie Godioz e Ginevra Pascarella

AOSTA (btb) A Biella domenica scorsa si è disputata la seconda tappa del Campionato Italiano di serie B a squadre, al quale partecipano le ginnaste della Gym Aosta Elodie Godioz e Ginevra Pascarella inserite nell’organico della Ritmica Piemonte.

Su tutte le formazioni partecipanti è svettata proprio quella torinese, con una bella prestazione collettiva che ha confermato le ambizioni per una desideratissima promozione in A2. Nei singoli esercizi Elodie Godioz alle clavette con un ottimo 24.150 e Ginevra Pascarella al nastro con 21.700 hanno totalizzato 93.600 insieme alle compagne Anna Pilato al cerchio Junior 23.250 e alla palla 23.800 ed Emma Pozzati (cerchio) 23.950, precedendo le leccesi della Doria Gym Taviano (93.000) e le brianzole dell’Etherea Limbiate (92.500).

Ginnastica artistica: bene le Allieve Gold dell’Olimpia

Domenica 1° novembre le allieve dell’Olimpia sono state protagoniste a Torino di una bella rimonta nella seconda e ultima gara regionale del Campionato di squadra Gold 3B. Le 5 ginnaste – Aurora Mileto, Sthacy Gonzales, Emi Bertucci, Luce Pavan ed Elodie Joux – sono infatti risalite dalla decima alla sesta posizione tra le 17 squadre presenti, grazie ad un’esecuzione precisa e praticamente senza errori. Nello specifico Mileto, Bertucci e Pavan sono salite su tutti e 4 gli attrezzi, Gonzales si è cimentata a volteggio, corpo libero e trave e Joux alle parallele.

Questa prestazione è valsa alla squadra dell’Olimpia – seguita da Claudia Iacona e Federica Vinante – l’accesso alla fase interregionale per Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria che si terrà sempre a Torino a metà novembre.