Pattinaggio: Zoe Mosca Barberis in Islanda, a Pinerolo successo di Camilla Agostino e podi per Matilda Di Pierro e Ludovica Vigna

AOSTA (btb) A Reykjavík in Islanda è impegnata in questo fine settimana Zoe Mosca Barberis, vicecampionessa italiana Junior, nel “Northern Lights Trophy”. Si tratta di un altro importante appuntamento internazionale per la giovane atleta di Courmayeur. Oggi, sabato 31, si conclude la gara con il programma libero, dopo che la pattinatrice dello Skating Club Courmayeur giovedì 29 si è esibita nello short program, ottenendo il settimo punteggio con 48.29, in una classifica che vede al comando 4 statunitensi.

Prima prova di Coppa Italia per Gold e Silver a Pinerolo

E’ iniziata più che bene la stagione agonistica dell’Aosta Skating 2000 e dello Skating Courmayeur, le cui atlete sono state impegnate nello scorso fine settimana nella prima gara interregionale della Coppa Italia fascia Gold e Silver, presentando dei programmi di qualità ed ottenendo notevoli miglioramenti nei punteggi, rispetto alla passata stagione.

Per la società aostana tra le Basic Novice Silver Gruppo 3 un esordio con il botto per Camilla Agostino, salita sul gradino più alto del podio, mentre Chloe Salvadori è stata ottava (con personal best) e Grazia Pirana 21esima alla sua prima gara.

Allo stesso modo nelle Pre-novice ha esordito più che bene la piccola Claire Creton, 14esima.

Tornando alle Basic Novice Silver, nel gruppo 2, a conquistare il risultato più prestigioso per il Courmayeur è stata Matilde Di Pierro, terza con il nuovo primato personale di 26,78 punti e un miglioramento di 2,51. Nella stessa gara, Olivia Castelnuovo ha ottenuto l’ottava posizione, facendo registrare uno dei miglioramenti più significativi, dai 18,66 punti della passata stagione ai 24,34 attuali.

Ancora nelle Basic Novice, ottima crescita anche per Lidie Seganfreddo del Courmayeur, settima nelle Silver, gruppo 1, che ha portato il proprio primato da 19,10 a 24,70 punti.

Altro podio per l’Aosta Skating 2000, ma nella Intermediate Novice Gold, per Ludovica Vigna, seconda dopo una convincente prestazione. Nella stessa categoria, ma Silver Gruppo 2, 12esima Alice Fanti.

Nelle Advanced Novice Gold, Viola Pila, quinta dopo il primo segmento di gara del programma corto ha poi confermato il quinto posto finale, con l’ottava posizione conquistata nel secondo segmento. Nelle medesima categoria Ariadna Movchan, esordiente tra le Gold, ha concluso 14esima, con per il Courmayeur 19esima Matilde Mazza.

Infine, nella Junior Gold in evidenza con un ottimo quarto posto Margherita Matteotti dell’Aosta, con settima Chiara Cairo del Courmayeur, la cui compagna Chiara Pariona ha chiuso al nono posto nella Basic Novice, portando sul ghiaccio un programma caratterizzato da energia e vivacità.

Infine, tornando al livello Silver, particolarmente positiva è stata la prova di Luca Framarin del Courmayeur, quarto classificato nella Basic Novice Boys. L’atleta valdostano ha ottenuto il miglior punteggio nelle componenti del programma della propria categoria, confermando le sue qualità interpretative. Importante anche il progresso tecnico, con il riconoscimento, per la prima volta, di una sequenza di passi di livello 1.