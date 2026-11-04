Scelti gli atleti della Valle d’Aosta per il prossimo Trofeo Coni Winter

AOSTA (btb) Le 3 federazioni competenti – Asiva per gli sport invernali, Fisg per il ghiaccio e Fitri per il triathlon – hanno comunicato nei giorni scorsi i giovani atleti ed i tecnici che rappresenteranno la Valle d’Aosta alla quinta edizione del Trofeo Coni Winter in programma da giovedì 17 a domenica 20 dicembre in Friuli Venezia Giulia.

La prima a farlo è stata l’Asiva lunedì scorso – 26 ottobre – rendendo noti i nominativi dei 30 selezionati per sci alpino, fondo, biathlon e sci alpinismo. Nella discesa, con gli allenatori Manuel Carrozza e Christian Comé, gareggeranno Margherita Bovio (Stelle di Pila), Carolina Mochet, Clementina Majer (Courmayeur), Emma Oriani, Lodovico Ucelli (Crammont), Vittorio Budelli (Club de Ski), Pietro Goldoni (Monterosa Academy) e Leonardo Lacchio (Rutor). Per lo sci nordico i selezionati, con l’allenatore Mathieu Charbonnier, sono Chiara Gadin (Saint-Nicolas), Noelie Marguerettaz, Elena Quattrone (Fallere), Amélie Vergeron (Godioz), Xavier Modina (Gressoney), Raphael Ruffier (Gran San Bernardo), Vittorio Peracino (Valsavarenche) e Christophe Gerbelle (Gran Paradiso). Nel biathlon, con allenatore Dewis Barrel, andranno in Friuli Alice Borbey, Alys Torgneur (Godioz), Olivia Collomb (Bionaz Oyace), Viola Lamastra (Gran Paradiso), Thierry Cretier, Dennis Gens (Brusson), Alexis Chatrian (Team Ski Torgnon) e Gael Verthuy (Amis de Verrayes). Per lo scialpinismo, con accompagnatore Marco Camandona, sono stati scelti Joselle Charrey (Valdigne), Maelie Diemoz, Isabelle Marti, Louis Ratti, Lorenzo Bonnel e Tiziano Bonnel (Corrado Gex).

Mercoledì 28 sono arrivati i selezionati degli sport del ghiaccio, 18 atleti in tutto. Nell’hockey il tecnico dei Gladiators Charles Lamblin ha chiamato 10 suoi giocatori: Joel Aguettaz, Riccardo Amisano, Giovanni Bertoldo, Arianna Boscardin, Nicole Cellini, Matteo Cova, Yaroslav Dmytriyiv, Manuel Melotto, Edoardo Pinna e Sebastian Ramolivaz. Per il pattinaggio artistico sono state convocate 8 ragazze: Amelie Desaymonet, Giorgia Kolesnichenko, Jacqueline Mihalescu (Artistique HIL Valle d’Aosta), Camilla Agostino, Chloe Salvadori (Aosta Skating 2000), Matilde Di Pierro, Olivia Castelnuovo (Skating Courmayeur) e Iside Baldoin (Ecole de Patinage), con riserve Lidie Seganfreddo e Gloria Collomb del Courmayeur.

Infine, nel winter triathlon avremo al Trofeo Coni Winter 2026 una squadra di 4 atleti, coordinata dal tecnico Luca Alladio: Aksel Chabod (Valle d’Aosta Triathlon), Simone Dorio, Alessia Pellicanò e Ilaria Testolin (Trisports VdA).