Nei Giovanissimi otto successi in nove gare per i Lupi Sarre

SARRE (btb) Domenica scorsa, 27 settembre, ad accogliere i 167 partecipanti alla nona e conclusiva tappa del Grand Prix Giovanissimi si è presentato Paolo Costa, oro ai recenti Mondiali della Val di Sole nella team relay, ed apripista di eccezione che addirittura non si è perso nessuno dei 36 giri del circuito completati da tutte le categorie, offrendo una grande esempio ai ragazzi presenti a Sarre nell’area adiacente la pista ciclabile.

Ad organizzare la gara sono stati i Lupi Valle d’Aosta, che al termine hanno festeggiato l’ottavo successo nelle 9 puntate della stagione, questa volta ottenendo ben 340 punti, così da precedere l’Orange Bike Team a 216 e il Cs Lys terzo a 115.

La prima affermazione di giornata, tra i 22 G1 è andata proprio ai Lupi con Elodie Cristofoli, seconda nella prova precedente a Arnad, seguita da Maelie Noussan del Courmayeur e da Rebecca Bottoni del Vtt Arnad, mentre è stato il portacolori del Lys Etienne Hardy ad imporsi sul duo dei Lupi formato da Nicola Spairani (secondo) e Nathan Menel (terzo).

Nei 3 giri dei 34 G2 vittoria di Soleil Jocollé del Courmayeur nei confronti di Alizée Bianquin (Lupi) e Jane Maffeis (Lys), con in campo maschile la conferma al vertice di Luca Dorio del Godioz, davanti a Lionel Lazier del Lys secondo ed a Timothy Pession dell’Orange terzo.

I G3, impegnati su 4 giri, erano 30. Affermazioni di Ginevra Montrosset del Godioz – a precedere Daphne Bruzzone Fontananova (Arnad) e Matilde Raso Sarto (Lupi) – e di Cesare Mancinelli dell’Orange, primo già a Arnad, con secondo Giacomo Spairani (Lupi) e terzo Tommaso Polini (Courmayeur).

Tra i 27 G4 Maeline Lazier del Lys è tornata al successo precedendo Arianna Pinet del Vtt Arnad ed Héloïse Pession dell’Orange, terza. A sua volta il lupo Henry Perruchon è riuscito a staccare il quotato Mathis Marchi dell’Orange (secondo) e il compagno di sodalizio Alberto Scordamaglia (terzo).

Nei 3 giri dei 28 G5 non hanno fallito la riconferma dopo Brusson e Arnad i ciclisti dell’Orange Céline Pellissier e Sebastian Leo, questa volta davanti ai secondi Anaïs Blanc e André Frassy dei Lupi ed ai terzi Nadine Daguin (Vtt Arnad) e Federico Catona (Lupi).

Infine, tra i 26 ragazzi della categoria G6 doppietta femminile dei Lupi con prima Marta Rizzo e seconda Alys Torgneur, vincitrice a Arnad, e terza piazza all’Orange grazie a Eloà Diemoz.

Al maschile vertice per i Lupi con il successo, terzo consecutivo, di Elias Vallet e la piazza d’onore di Lorenzo Andreo, bronzo ancora all’Orange Bike per merito di Daniel Carlevato Savoia.

Coppa Piemonte: quinto Andrea Brunier

Decima prova della Coppa Piemonte Top class domenica scorsa a Rossana di Cuneo, con la gara riservata agli Under 23 vinta dal novarese Francesco Ganzi in 1h17’10” e al quinto posto Andrea Brunier dell’Orange in 1h23’00” e quella delle Esordienti secondo anno che ha visto settima Michela Clerin Fontan del Lys in 41’42”, prima Rebecca Ducco del Giaveno in 30’35”.