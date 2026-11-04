L’Aosta Nuoto da Torino a Genova

AOSTA (btb) Doppio impegno ravvicinato per il gruppo Assoluti dell’Aosta Nuoto che è impegnato a Genova sino a domani, domenica 1 novembre, nel “Trofeo Internazionale Nico Sapio” al Polo Natatorio di Sciorba dopo avere preso parte – sabato 24 e domenica 25 – a Torino alla prima tappa della “Coppa Los Angeles”.

La trasferta torinese, abbinata alla prima gara della nuova stagione, ha visto i giovani nuotatori valdostani – guidati dai tecnici Mattia Castiglioni e Federico Gottardi – confrontarsi con atleti di altissimo livello provenienti da tutto il Piemonte.

Hanno preso parte alla manifestazione Giorgia Albace, Thomas Arghittu, Davide Carere, Vincenzo Caruso, Maxime Chuc, Jacopo Daddi, Alice D’Introno, Corinne Desandré, Chloé Dherin, Annamaria Fazari, Gerardo Fazari, Chloé Gerbaz, Marta Giannelli, Giada Griso, Iris Guglielmo, Valeria Gutu, Azzurra Lisciotto, Sofia Lytvynenko, Elia Nachtmann, Alice Padalino, Alysee Petey, Ismaele Procopio, Antonio Provenzano, Lianna Quintana Batista, Solidea Roggero e Greta Vicentini.

Per quanto riguarda l’andamento delle gare Corinne Desandrè è stata assoluta protagonista con un programma ricco di acuti: si è imposta nei 50 metri stile libero (26”42) e pure ei 100 metri stile (58”38), conquistando inoltre il secondo posto nei 50 farfalla (28”70), quindi quarta nei 100 farfalla (1’04”21) e sesta nei 50 dorso (31″31).

Chloé Gerbaz è stata autrice di ottime prove nei 50 (29”17), nei 100 (1’03”81) e nei 200 stile libero (2’18”34), nei 50 rana (35”59) e nei 50 farfalla (32”95).

Al maschile, Ismaele Procopio ha ben figurato, affrontando diverse distanze con determinazione, prendendo parte ai 50 (24.92), 100 (55.58), 200 (2’05.23) e 400 stile libero (4’35”13), oltre ai 50 (31.25) ed ai 100 dorso (1’03.54). Bene pure Elia Nachtmann nei 400 stile libero (4’49”43), nei 50 dorso (31”63), nei 100 dorso (1’07”66) e nei 200 misti (2’34.84).