Nell’Ivery Vertikal i successi di Matteo Lovera e Chiara Giovando

AOSTA (fc2) Nel pomeriggio di sabato scorso, 31 ottobre, l’Atletica Pont Donnas ha organizzata la terza edizione dell’Ivery Vertical a cronometro con partenza da Pont-Saint-Martin e 75 concorrenti ad affrontare 3.175 metri di gara e 330 di dislivello, con partenza a cronometro e un concorrente ogni 10 secondi, ultima gara del 2026 del calendario regionale federale della Valle d’Aosta.

A vincere sul traguardo di Ivery è stato il 23enne Matteo Lovera dell’Atletica Saluzzo in 17’48” con 59 secondi su Enzo Mersi del Valsesia, 1’32” sul quincinettese Roberto Giachino, 1’48” su Andrea Bernabé di Donnas della Monterosa e 2’07” su Davide Nicco di Arnad del Pont-Saint-Martin.

Settimo posto assoluto per la favriese Chiara Giovando del Pegarun in 20’49” con 1’11” su Tania Rosa di Perloz del Pont-Saint-Martin e 1’47” su Laura Savant Levra del Gran Paradiso Valle Orco, quarta a 3’25” Federica Spadafora altra atleta del Pont-Saint-Martin e quinta Giuseppina Feo a 3’’28”.