Super Rita Zappia, a Dakar trascina in semifinale la Nazionale Under 18 di futsal

AOSTA In serie A2 sabato 31 ottobre l’Aosta 511 ha giocato in trasferta contro il Quartu al PalaBeethoven di Quartu Sant’Elena, in Sardegna, per la 5ª giornata di campionato. I valdostani sono tornati a vincere conquistando il primo successo esterno della stagione. I gialloblù superano 4-2 il Quartu (1-1 il primo tempo), gol di Marwane Nassiri, Filippo Rosset (doppietta) e Grange servito da Nassiri in contropiede.

La squadra di mister Calli sale a quota 7 punti in classifica, oggi sabato 7 novembre partita in trasferta a Varese.

Under 19 L’Aosta 511 ha vinto 9-2 in casa contro l’Avis Isola. Gol di Joao Meneguin (4), Marco Cotrone (2), Léon Dell’Innocenti (2) e Rayan Ghodhbani. Domani domenica 8 novembre l’Aosta (seconda in classifica a 16 punti, comanda l’L84 Torino a 18) gioca in trasferta contro l’Academy Torino Futsal.

Serie B femminile Dopo la pausa del campionato l’Aosta 511 tornerà in campo domani domenica 8 novembre per una trasferta in provincia di Treviso contro una formazione neopromossa, l’Energy Saving Futsal.

Serie C Femminile Il Saint-Pierre ha affrontato l’Alba Roero martedì 3 novembre a Isola d’Asti, partita finita 4-0 per le piemontesi. Il prossimo incontro sarà contro Elledì FC lunedì 9 novembre alle 21 in casa al Palais de Sport di Aymavilles.

Mercoledì 11 novembre alle 21 match di Coppa Italia Regionale di Serie C contro l’Ivrea Canavese Femminile al Palazzetto di Viverone. Nel campionato

Under 19 si tornerà in campo sabato 14 novembre: il Saint-Pierre giocherà in trasferta contro l’Audace Verona, l’Aosta ospiterà il Verona.

Rita Zappia superstar La Nazionale Under 18 femminile di futsal, impegnata a Dakar nei Giochi Olimpici Giovanili, ha superato 4-1 il Costa Rica e, anche grazie al successivo successo dell’Iran sul Camerun, si è garantita un posto alla fase a eliminazione diretta. I quattro gol, realizzati tutti da Rita Zappia (classe 2009 dell’Aosta 511), hanno regalato quindi non solo il successo nella seconda partita del Gruppo B, ma anche la certezza di essere a una partita di distanza dalle medaglie. Le ragazze di mister Giuffrida sono tornate in campo giovedì perdendo contro l’Iran nell’ultima partita del girone, valida solo per determinare la posizione finale del raggruppamento.

Domani domenica 8 novembre, sul campo della Dakar Arena, l’Italia del futsal vivrà uno dei momenti più importanti della propria storia. E ci arriva con una Rita Zappia in stato di grazia.

Contro la Costa Rica, ha messo la firma su tutti i gol azzurri: mancino vincente dopo appena 4 minuti, raddoppio a 30 secondi dall’intervallo, terzo gol in avvio di ripresa su assist di Miriam Melfi e poker con uno scavino.

Ben 8 gol in 2 partite, 6 punti in classifica e la qualificazione alle semifinali in tasca con un turno d’anticipo, per nulla scalfita dalla sconfitta dell’ultimo turno. “È stata un’emozione indescrivibile”, racconta Rita Zappia. “Sono molto contenta della prestazione sia personale che di tutta la squadra, per come abbiamo affrontato la partita”.

L’ultimo impegno del girone, contro l’Iran, ha visto le azzurrine sconfitte e dunque chiudere al secondo posto nel girone: sarà dunque l’Ucraina la prossima avversaria nella semifinale. Una squadra con cui le ragazze allenate da Sebastiano Giuffrida si sono confrontate in 2 amichevoli, prima della partenza per Dakar: una vinta 3-2 e l’altra pareggiata 4-4.