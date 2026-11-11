Rugby: dopo Modena domenica l’Amatori Milano. A Sarre esordio del neo acquisto Leonardo Fiore

SARRE (btb) Per la quarta giornata del campionato di serie A2 lo Stade Valdôtain si presenterà domani, domenica 8 novembre, dalle 14.30 a Sarre con una novità in campo per affrontare l’Amatori Milano. Si tratta di Leonardo Fiore, seconda linea classe 1997, che ha iniziato la stagione con il Belluno e che va a rinforzare il reparto degli avanti. Un nuovo innesto per la rosa giallonera, così come dovrebbe giocare da titolare dopo i minuti spesi a Modena anche l’ex azzurro Tommaso Boni.

“Il nostro appuntamento di domenica – dice il tecnico dello Stade Luis Otaño – sarà contro una squadra vivace. Una squadra che si trova bene a giocare nel disordine, quindi sta a noi mettere ordine nella partita. Sarà fondamentale la conquista, in questo dovremo eccellere se vogliamo crescere come squadra e risalire la classifica. Purtroppo sono fuori uso 2 ottimi giocatori come Geronimo Gramajo e Samuele Calosso, ma avremo il ritorno di Luca Lancione che consentirà di essere ben coperti per tutto il campionato.”

La squadra è reduce dalla terza sconfitta in 3 incontri ma continua a guadagnare punti, ora sono 4. Contro il Modena domenica non ha assolutamente demeritato, anche nel primo tempo quando è andata sotto 31 a 20. Ha patito sicuramente un arbitraggio molto discutibile, troppo permissivo, con placcaggi alti e pericolosi ed ha fallito tante volte il passaggio decisivo in attacco a poca distanza dalla linea di meta.

Importante è stato l’inserimento dal 41’ di Julien Valleise, il pilone che ha dato vigore alla mischia ospite, Certamente subito la prima meta dopo 1 minuto ha incanalato in match, poi sono arrivate per i locali quelle al 10’, al 20’, al 25’ e al 34’ (tecnica). La ripresa ha visto al 46’ Samuele Colosso raggiungere la linea di meta, seguito al 59’ Gabriele Maietti, al 77’ da Marchesini e all’80’ da Elias Fusetti, ma nessuna è stata trasformata, così che l’incontro è finito 31 a 20.

Stade Valdôtain: Gandossi Marco, Maietti Gabriele (60’ Manga Clayton), Calosso Samuele (56’ Boni Tommaso), Bolognesi Filippo, Sanchez Lucio (73’ Fusetti Elias), Noval Facundo, Arrias, Duc Alberto, Piccolo Francesco, Donnet Cedric (73’ Marchesini), Calvone Andrea, Chierici José (41’ Tavella Andrea), Movane Sair (70’ Gontier Stefano), Gandossi Marco (41’ Valleise Julien), Gontier Massimo. All. Luis Otaño, Tommaso Boni, Stefano Ferrucci.

Attività giovanile

Domani, domenica 8, alle 12.30 si giocherà a Ivrea Stade Valdôtain-Volvera valido come terzo turno della fase di qualificazione del torneo piemontese Under 18.

Nello stesso campionato, ma Under 16, sabato scorso a Sarre lo Stade ha sconfitto l’Ivrea 75 a 15, ottenendo il secondo successo in 4 partite.

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Per i più giovani sabato si è disputato il “Torneo della Cupola” a Novara. Hanno partecipato per lo Stade gli under 8 Cecilia Della Marra, Tommaso Albace, Björn Duroux e Federico Furfaro con l’allenatrice Alizée Ronc, gli under 10 Ettore Malacarne Gentile, Matteo Parra, Gabriel Villa, Nicholas Vigon, Damiano Vuillermoz e Javier Ramolivaz con i tecnici Gonzalo Pedalino, German Parra ed Alessio Truscelli, gli under 12 Kevin Atzori, André Buillet, Dominic Furfaro, Samuel Gerbore, Giacomo Ponzetta, Laurent Curtaz, Antonio Distefano, Dylan Duroux, Jacopo Paolini, Lorenzo Parra ed Andrea Foti con gli allenatori Max Lodi e Filippo Malacarne.