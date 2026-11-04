Mercoledì a Fénis la festa dei Giovanissimi Premiati tutti i protagonisti della stagione

AOSTA (btb) Dopo l’evento di Fénis dedicato al Grand Prix Giovanissimi, sarà il Salone delle manifestazioni del Palazzo regionale, in place Albert Deffeyes a Aosta, ad ospitare venerdì prossimo, venerdì 6 novembre, dalle 18, la Festa del ciclismo. L’evento è organizzato dal Comitato valdostano della Federazione Ciclistica Italiana ed ospiterà gli atleti che sono stati protagonisti nell’ultimo anno della disciplina a tutti i livelli. Hanno già confermato la loro presenza i campioni mondiali della team relay Martina Berta (anche argento nell’Xco individuale) e Paolo Costa, oltre ai componente delle diverse rappresentative, che sono stati impegnati nelle massime manifestazioni nazionali.

A precedere la festa di venerdì 6 è stata nel pomeriggio di mercoledì scorso, 28 ottobre, a Tzanté de Bouva di Fénis l’annuale premiazione del Grand Prix Giovanissimi. Il pomeriggio è stato dedicato ai piccoli atleti delle ruote grasse, impegnati in prove di abilità, senza cronometro e punteggi, all’insegna del puro divertimento, addolcito dalla merenda e concluso con la premiazione individuale dei 130 giovani che hanno preso il via ad almeno 6 delle 9 gare del circuito regionale, 8 delle quali vinte dai Lupi Valle d’Aosta e 1 dall’Orange Team. Le competizioni hanno avuto luogo a Valpelline, Pontey, Gaby, al Col de Joux di Saint-Vincent, Lillaz di Cogne, Morgex, Brusson, Arnad e Sarre, organizzate da Technical Bike Center Valpelline, 2 volte l’Orange, Lys, Team Trisports, Velo Club Courmayeur, VdA Prestige, Vtt Arnad e Lupi.

I premiati sono stati per l’Orange Bike Team Elodie Brunet, Wendy Brunet, Daniel Carlevato Savoia, Alexis Chapellu, Christophe Cortese, Andrea Cundari, Lorenzo Cursi, Eloà Diemoz, Mien Diemoz, Niccolò Fianco, Davide Fusetti, Riccardo Gallo, Jeremie Grange, Julie Grange, Navija Hadingnanapola, Liam Janin, Sebastian Leo, Cesare Mancinelli, Mathis Marchi, Tommaso Montaldo, Vittoria Montaldo, Celine Pellissier, Alysia Perrin, Kevin Perrin, Heloise Pession, Timothy Pession, Leonardo Pochiero e Andy Tonin, per il Lys Didier Cappelin, Etienne Hardy, Lionel Lazier, Maeline Lazier, Jane Maffeis, Emma Pramotton, Federico Privitelli, Edoardo Rosso, Cecile Sucquet e Tommaso Vacchiero Salet, per il Courmayeur Mikael Bognier, Yael De Rosso, Soleil Jocollé e Tommaso Polini, per i Cicli Lucchini Charlotte Denarier, Marcel Denarier e Julien Rosaire, per i Lupi Valle d’Aosta Lorenzo Andreo, Mattia Bellon, Alizée Bianquin, Solei Bianquin, Anais Blanc, Matteo Botalla-Buscaglia, Martina Carrara, Federico Catona, Alexis Conchatre, Xavier Cottino, Alexis Cristofoli, Elodie Cristofoli, Vittoria Di Mattia, Tommaso Fontanelle, André Frassy, Claire Guichardaz, Nicolò Lombardi, Giovanni Lucia, Kilian Menel, Nathan Menel, Lorenzo Murari, Henry Perruchon, Dennis Persico, Ian Persico, Noah Pizzolotto, Matteo Rapelli, Antonio Raso, Matilde Raso Sarto, Lothar Renna, Marta Rizzo, Federico Ronc, Teo Sartori, Alberto Scordamaglia, Giacomo Spairani, Nicola Spairani, Alys Torgneur, Noah Valenti e Elias Vallet, per il Team Benato Richard Ferrod, Alex Gambalonga, Greta Gambalonga, Amelie Glarey, Lorenzo Glarey, Cecilia Lucianaz, Davide Lucianaz, Magalie Ollier Chaissan, Stephane Oreiller, Kilian Spinardi e Pascal Vallet, per il Godioz Ajne Noemie Charbonnier, Tommaso Delfino Dadda, Luca Dorio, Simone Dorio, Hervé Dussailler, Bella Fontana, Sofia Locci, Ginevra Montrosset e Gabriele Sorbara, per il GranParadisoBike Team Ludovico Centelleghe, Elodie Gerard, Matilde Lamastra, Viola Lamastra e Colmar Taylor, per la Rdr Sport School Gabriele Domaine, per il Valpe Cycling Team Samuele Follin e Astrid Anselmo, per il Vtt Arnad Yannick Bosonin, Rebecca Bottoni, Daphne Bruzzone Fontananova, Nicolò Catenazzi, Gilles Colliard, Maggie Colliard, Nadine Daguin, Jean Dalbard, Lisa Dublanc, Francesco Engaz, Andrea Masoaro, Arnaud Migliorini, Nicole Nicoletta, Damien Perruchon ed Arianna Pinet.