Giovedì scorso con il premio Fair Play del Panathlon du Val d’Aoste è stata festeggiata nel Salone ducale del Municipio di Aosta Carlotta Giovanetto, atleta del Pont Donnas argento nei Campionati Italiani Allievi dei 400 ostacoli e semifinalista agli Europei Under 18 di Rieti.
Premiata Carlotta Giovanetto
Redazione · Pubblicato il
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