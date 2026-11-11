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Premiata Carlotta Giovanetto

Redazione Pubblicato il

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Giovedì scorso con il premio Fair Play del Panathlon du Val d’Aoste è stata festeggiata nel Salone ducale del Municipio di Aosta Carlotta Giovanetto, atleta del Pont Donnas argento nei Campionati Italiani Allievi dei 400 ostacoli e semifinalista agli Europei Under 18 di Rieti.

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