Volley femminile B1, la Cogne Aosta espugna il campo del Cus Torino

AOSTA (zgn) Arriva il primo successo in campionato per la Cogne Aosta. Sabato scorso, 31 ottobre, sul campo di Alpignano le valdostane hanno superato il Cus Torino per 3 a 0 e hanno agganciato proprio le piemontesi in graduatoria, in una partita importante per il morale dopo le 2 prime sconfitte consecutive. L’allenatore Fabio Matteotti si presenta con una formazione rimaneggiata ma che dimostra di avere margini di crescita, soprattutto quando la rosa sarà al completo. In campo dal primo minuto Allasia al palleggio, Elisa Allasia al palleggio, Anna Renzi e Chiara Cossali centrali, Carola Ollino opposta, Alessia Fini libero, Serena Blasi ed Egle Solarino – quest’ultima appena arrivata dalla B2 di Napoli – in banda. L’avvio del primo set è in equilibrio fino al 3 a 3, poi i muri di Cossali valgono l’allungo sul 3 a 5. Le ospiti continuano a spingere al servizio e con Renzi a muro trovano il break che le porta sul 4 a 8. Concentrate in ricezione e incisive con Ollino e Renzi, le biancoblu arrivano sul 6 a 13. Le locali accorciano le distanze sul 9 a 13, ma la Cogne mantiene il vantaggio e chiude il parziale 13 a 25 firmato dagli ace di Cossali e dalle conclusioni di Blasi. Più complicato l’inizio del secondo set: le padrone di casa partono forte con le battute e volano sul 4 a 0. La risposta della Cogne è affidata a Solarino e Ollino, che ristabiliscono la parità sul 7 a 7. Il Cus torna avanti 10 a 8, ma le schiacciate di Solarino e Blasi ribaltano il punteggio sul 12 a13. Le valdostane allungano sul 13 a 15, vengono riagguantate da Bianchi sul 15 pari, poi è ancora Blasi a rompere l’equilibrio con due punti consecutivi per il 17 a 19. Da lì in poi la squadra di Matteotti difende il doppio vantaggio fino al 23 a 25. Terzo set inizialmente equilibrato sul 3 a 3. Le ospiti provano a scappare sul 3 a 5, il Cus Torino impatta sul 5 a 5. Sul 6 a 6 al servizio si presenta Allasia: la sua battuta mette in difficoltà la ricezione torinese e, con il muro di Renzi, le biancoblu salgono sul 6 a 11. Un break che pesa sulle locali, che non riescono più a rientrare e scivolano sul 9 a 14. Ollino porta le sue sul 9 a 16, le piemontesi provano a ridurre lo svantaggio, ma i servizi di Cossali e i punti di Blasi danno l’affondo decisico. A chiudere i conti sul 18 a 24 è proprio Solarino, alla prima gara con la nuova maglia, che mette a terra il pallone del 18 a 25. Oggi, sabato 7 novembre, alle 17.30, la Cogne Aosta Volley gioca al PalaPeilaPressendo contro il Care Project Bellusco MB. La classifica: Alessandria 9 punti, Capo d’Orso 8, L’A l ba e Pavia 7, Moncalieri, Alfieri Cagliari, Chieri e Crema 6, Cus Torino e Cogne Aosta 3, La Maddalena e Vero Monza 1, Bellusco e Lecco 0.

Cogne Aosta Volley: Solarino, Bozzetti, Allasia, Renzi, Ollino, Vasquez-Giuliano, Cossali, Matteotti A., Lika, Blasi, Marcoz, Fini, Giovinazzo. All.: Matteott Fi.

Serie D femminile

Niente da fare per la Cogne Aosta nel campionato di serie D femminile sul campo del Tempocasa Rivalta. Sabato scorso, 31 ottobre, le biancoblu hanno ceduto 3 a 0, con i parziali di 25/13, 25/19 e 25/20, contro una formazione in lotta per le prime posizioni e allestita per il salto di categoria. La gara si mette subito in salita per le valdostane, che faticano in avvio a contenere il servizio delle padrone di casa, brave a prendere margine fino al 25 a 13. Nel secondo set la reazione ospite c’è: le aziendali restano a contatto rispondendo punto a punto, poi sul 18 a 16 le torinesi trovano lo strappo che indirizza il parziale. Copione simile nel terzo segmento di gioco: Rivalta allunga, Cogne recupera 14 pari. Si procede in equilibrio fino al 18 a 18, quando l’esperienza delle locali fa la differenza per il 25 a 20 che cala il sipario sull’incontro. Oggi, sabato 7 novembre, alle 21, per la quarta giornata di campionato la Cogne Aosta Volley riceve .al PalaPeilaPressendo il Settimo. La classifica: Piossasco e Tempocasa Rivalta 9 punti, Samone e Testona 7, Settimo, San Giorgio Chieri, Villafranca e Pino 6, Balamunt 5, Almese 2, Lapolismile, Conge Aosta, Venaria e Volpiano 0.

Cogne Aosta Volley: Cavalieri, Hugonin, Bonetti, Bosonin, Mauro, Alberici, Croatto, Zaninetti, Giachino, Borre Pomat, Marcoz, Bollon, Porceillon, Loka. All.: Carvallo Bustos.

Prima Divisione e Under 19 femminile

Due le partite che domani, domenica 8 novembre, inaugureranno il campionato di Prima Divisione femminile. Nella prima giornata scenderanno in campo alle 18, a Châtillon, il Bigmat csi e la Cogne Aosta Blu e alle 21, al PalaPeilaPressendo, la Cogne Aosta Verde e il Csi Carrozzeria Tunnel. Al via pure il campionato valdostano Under 19 femminile. Oggi, sabato 7 novembre, alle 19, a Gignod, giocano le squadre del Grand Combin Zanutta Orange e Facchini White. Le altre compagini sono Sicurtom Black, Cogne Aosta Verde, Cogne Aosta Rossa e Cogne Aosta Blu.

Campionato valdostano Under 17 femminile

Nel campionato valdostano Under 17 femminile lunedì scorso, 2 novembre, a Gignod, il Volley Grand Combin Black ha sconfitto 3 a 0 (25/16, 27/25, 25/20) la Cogne Aosta Verde. Mercoledì 4 novembre la Cogne Aosta Verde ha alzato bandiera bianca 0 a 3 (9/25, 14/25, 7/25) nel derby con la Cogne Aosta Blu al PalaPeilaPressendo. Mercoledì prossimo, 11 novembre, alle 18, a Gignod, il Volley Grand Combin Orange ospiterà l’Arcaden Pont Saint Martin. La classifica: Cogne Aosta Blu 6 punti, Volley Grand Combin Orange, Bigmat Csi e Volley Grand Combin Orange 3, Arcaden Pont Saint Martin, Cogne Aosta Verde, Csi Carrozzeria Tunnel e Scuola di Pallavolo Aosta 0.

Volley Grand Combin Black: Lexert, Macrì, Stevenin, Nardi, Barberio E., Rean, Riente, Brunod, Laurenzio, Barberio A., Carnemolla, Donato, Dotta, Truppi. All.: Platì.

Cogne Aosta Verde: Bredy, Grolli, Koceku, Statti, Comé, Zanetti, Pieiller, Junod, Cargioli, Chiapello, Armand, Naiduwahandi, Principio, Scarfò. All.: Tamone.

Cogne Aosta Blu: Vasquez-Giuliano, Bollon, Fadda, Mauro, Croatto, Bonetti, Borre Pomat, Zaninetti, Magri, Alberici, Giachino, Velazquez, Loka, Quendoz. All.: Carvallo Bustos.

Campionato valdostano Under 15 femminile

Nel campionato valdostano Under 15 femminile la sera di venerdì scorso, 30 ottobre, a Hône, l’Evançon Volley è caduto al tie-break 2 a 3 (14/25, 26/24, 25/20, 21/25, 15/17) con la Cogne Aosta Blu. Oggi, sabato 7 novembre, alle 18, a Châtillon, il Bigmat Csi riceve la Cogne Aosta Rossa. Domani, domenica 8 novembre, alle 15, a Gignod, il Volley Grand Combin Orange scenderà in campo con l’Arcaden Pont Saint Martin e, alla stessa ora, al PalaPeilaPressendo sarà la volta della Cogne Aosta Verde contro il Volley Grand Combin Black e a Hone dell’Evançon con la Scuola di Pallavolo Aosta. Mercoledì prossimo, 11 novembre, alle 20, al PalaPeilaPressendo, giocheranno Cogne Aosta Blu e Csi Carrozzeria Tunnel. La classifica: Grand Combin Black 9; Bigmat CSI Châtillon, Cogne Aosta Rossa e CSI Carrozzeria Tunnel 6; Arcaden Pont Saint Martin 5; Grand Combin Orange 4; Cogne Aosta Blu 2; Evançon 1; Scuola Pallavolo Aosta e Cogne Aosta Verde 0.

Evançon: Cataldi, Chiaberto, Cretaz, Creux, Ferrari, Giovanna, Laurent, Nicoletta, Perrone, Perruchon. All.: Busatto.

Cogne Aosta Blu: Armand, Zanetti, Principio, Pieiller, Bredy, Koceku, Cargioli M., Cargioli G., Grolli, Naidu-wahandi, Comé, Junod, Chiapello, Cornaz, Scarfò. All. Carvallo Bustos.

Campionato valdostano Under 14 femminile

Nel campionato valdostano Under 14 femminile sabato scorso, 31 ottobre, a Fénis, il Fenusma ha piegato 3 a 0 (25/22, 25/17, 25/18) l’Arcaden Pont Saint Martin e lo stesso giorno, a Gignod, il Volley Grand Combin si è imposto 3 a 0 (25/12, 25/21, 25/13) sul VDA Generation Academy. Domenica 1° novembre, al PalaPeilaPressendo, il VDA Generation Academy ha ceduto 0-3 (13/25, 16/25, 15/25) al Fenusma e a Saint-Vincent il Bigmat Csi ha vinto 3 a 0 (25/7, 25/15, 25/10) con la Cogne Aosta Verde. Domani, domenica 8 novembre, alle 18, al PalaPeilaPressendo, la Cogne Aosta Blu affronterà il Fenusma. Mercoledì prossimo, 11 novembre, alle 18.30, l’Arcaden Pont Saint Martin giocherà in casa con il Volley Grand Combine. La classifica: Cogne Aosta Blu e Fenusma 6 punti, Bigmat Csi e Grand Combin 3, Arcaden Pont Saint Martin, VDA Generation Academy e Cogne Aosta Verde 0.

Fenusma: Castelnuovo, Antal, Duclos, Perino, Porliod, Diemoz Emilie, Pellissier, Fazari, Diemoz Eloa, Piccot, Desandré, De Masi. All.: Quarello.

Pont Saint Martin: Chiavenuto, Raschia, Nika, Girod, Cheraz, Pernechele. All.: Arizio.

Grand Combin: Caputo, Radaele, Giardina, Braga, Ratti, Bondaz, Giubrone, Muzi, Lucà, Musso A., Spagnolli. All.: Musso W..

VDA Generation: Armand, Cantele, Cerise, D’Allocco, De Maio, Dupont, Faure Ragani, Malluquin, Preci, Preite, Raco, Timpano, Trionte, Viotto, Tillier, Zampaglione. All.: Zanivan.

Campionato valdostano Under 13 mista

Lo scorso fine settimana è iniziato il campionato valdostano Under 13 mista, articolato su due gironi.

Nel Girone A sono presenti VDA Generation Academy Gialla, Olimpia Aosta, Bigmat CSI Châtillon, Fenusma e CSI Pizzeria Da Vito. Nel Girone B: Arcaden Pont-Saint-Martin, Grand Combin, VDA Generation Academy Verde e CSI Carrozzeria Tunnel.

Esordio casalingo vincente venerdì 30 ottobre per l’Arcaden Pont-Saint-Martin che si è imposto 3 a 0 (25/7, 25/13, 25/9) sul Grand Combin nella prima gara del girone B. Sabato 31 ottobre, al PalaPeilaPressendo, la VDA Generation Academy Gialla ha superato 3 a 1 (25/14, 25/19, 20/25, 25/7) l’Olimpia Aosta nella prima giornata del girone A. Oggi, sabato 7 novembre, alle 15, a Chatillon, per il girone A, derby tra il Bigmat Csi e il Csi Pizzeria Da Vito che domani, domenica 8, alle 18, a Saint-Vincent giocherà con il VDA Generation Academy Gialla. Nel girone B domani, domenica 8, alle 12, al PalaPeilaPressendo, il VDA Generation Academy Verde accoglierà il Csi Carrozzeria Tunnel e venerdì prossimo, 13 ottobre, alle 18.30, l’Arcaden Pont Saint Martin ospiterà il VDA Generation Academy Verde. Classifica girone A: Cogne Aosta Blu e Fenusma 6 punti, Bigmat CSI Châtillon e Grand Combin 3, Arcaden Pont Saint Martin, VDA Generation Academy e Cogne Aosta Verde 0. Classifica girone B: Arcaden Pont-Saint-Martin 3, Grand Combin, VDA Generation Academy Verde e CSI Carrozzeria Tunnel 0.

Pont-Saint-Martin: Mikela Lallinaj, Manuela Lallinaj, Raschia, Nika, Pernechele, Lori, Cretaz, Cheraz. All.: Arizio.

Grand Combin: Caputo, Giardina, Braga, Ratti, Bondaz, Giubrone, Muzi, Lucà, Musso, Spagnolli, Radaele. All.: Bramardi.

VDA Gialla: Ciobanu, Dupont, Giovinazzo, Lussana, Piccoli, Ruggero, Salomone, Sebbane, Vacher, Vijge. All.: Modola.

Olimpia: Congedo, Ferina, Watad, Alladio, Terzia, Statsenko, Russo, De Luca, Bernagozzi, Roveyaz, Gomez Reino Demarteau, Mosca, Ianni. All.:. Ferrari.

Serie D maschile

Nel campionato di serie D maschile sabato scorso, 31 ottobre, al PalaPeilaPressendo, l’Olimpia Aosta è caduta 0 a 3 con il Novara. Nel primo set le 2 squadre si alternano alla guida del risultato fino al 27 pari, quando gli ospiti mettono a terra i due palloni del 27 a 29. Nel secondo segmento di gioco i novaresi alzano il ritmo, ma gli aostani reggono prima di subire il break, che vale il 14 a 25. Il terzo parziale segue il copione del precedente, con gli ospiti che sfruttano l’esperienza per chiudere nuovamente 14 a 25. Oggi, sabato 7 novembre, alle 17, gli aostani rendono visita a Biella al Dgt.Info Spb. La classifica: Musa 2mila8, Novara e Plastik Altiora 9 punti, Pivielle Utimac 8, Multimed Vercelli 7, Parella Torino e Alto Canavese 5, Santhià Stamperia 4, Gavi Il Forte 2.0 e San Rocco Novara 3, Sant’A l e ssa n d ro Koala 1, Olimpia Aosta, Dgt.Info Spb e Poli Reba 0.

Olimpia Aosta: Artosi, Cappelletti, Cavoretto, Custureri, Ferrari, Fusero, Griso, Simeone, Taraglio, Thiebat, Truffa, Bollon, Magnano, Aguzzi, Santi, Ruffier. All.: Pileri.

Campionato piemontese Under 19 maschile

Nel campionato piemontese Under 19 maschile martedì scorso, 3 novembre, a San Mauro Torinese il Sant’Anna Next Star Rossa vinto 3 a 0 (25/22, 25/23, 25/17) con l’Olimpia Aosta. Martedì prossimo, 10 novembre, alle 20.45, gli aostani ospiteranno al PalaPeilaPressendo il Pvl Bli Bp Termosanitari. La classifica: Sant ’Anna Next Star Rossa 9 punti, Oivielle e Olimpia Aosta 6, Montanaro 3, Artivolley e Riposa 0.

Olimpia Aosta: Cavoretto, Thiebat, Taraglio, Griso, Cappelletti, Ruffier, Fusero, Bollon, Ferrari S., Truffa, Artosi. All.: Pileri.

Campionato piemontese Under 17 maschile

Nel campionato piemontese Under 17 maschile martedì scorso, 3 novembre, al PalaPeilaPressendo, l’Olimpia Aosta ha inflitto un netto 3 a 0 (25/22, 25/16, 25/8) con il Bc Union Volley Borgofranco. Mercoledì prossimo, 11 novembre, alle 21, i valdostani saranno a Cirié per affrontare il Pivielle Turin Carta. La classifica: Pivielle Turin Carta e Olimpia Aosta 9 punti, Basso Canavese 6, Montanaro, BC Union Volley Borgofranco e riposa 0.

Olimpia Aosta: Caffaro, Fragonas, Pogliotti, Durello, Matteotti, Ianni, Mozzato, Montrosset, Péaquin, Vuillermin, Taraglio, Marchesano, Mercurio. All.: Ferrari T. .