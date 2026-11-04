Stade Valdôtain a Modena in A2, dopo il buon match con Milano

SARRE (btb) Seconda traferta del campionato di serie A2 per lo Stade Valdôtain che domani, domenica 1 novembre, sarà a Modena per incontrare la formazione locale del Giacobazzi. I gialloneri hanno al momento 3 punti in classifica, 2 ottenuti a Rovato e 1 in casa 6 giorni fa con il Rugby Milano, i modenesi ne hanno 10 frutto di 2 vittorie.

Spiega l’allenatore dello Stade Luis Otaño: “Domenica ci aspetta il Modena, dove dovremo andare a confermare i miglioramenti visti contro Milano. Sarà sicuramente una partita molto fisica e ad alto impatto. Noi dovremo cercare di imporre il nostro gioco e il nostro ritmo!”

In effetti contro Milano domenica scorsa a Sarre si è assistito a un bel match, malgrado la sconfitta dello Stade 34 a 45.

Dopo un primo tempo chiuso sul 17 a 24, i locali si sono portati a 3 lunghezze dai lombardi nella ripresa, senza completare la rimonta e prendendosi 1 punto di bonus offensivo.

In evidenza nell’occasione il pilone di Arnad Julien Valleise, un ottimo acquisto per i valdostani, che al 6’ ha pareggiato la metà iniziale dei meneghini. Con Milano progressivamente avanti sino al 5 a 24 del 19’, lo Stade ha reagito bene con la meta al 24’ Ramon Frazzetta, non trasformata, e prima dell’intervallo con quella di Samuele Calosso, trasformata da Filippo Bolognesi del 17 a 24.

In apertura di ripresa calcio di punizione di Bolognesi del 20 a 24, ma gli ospiti rispondeva anch’essi con 2 punizioni, tornando a 10 punti di vantaggio (20-30).

Al 67’ arrivava la meta di punizione per lo Stade, che portava il risultato sul 27 a 30 e nel momento di massimo sforzo Milano chiudeva al 71’ con una meta trasformata e seguita al 75’ da un’altra marcatura per il 27 a 42, con nel finale ancora a segno Marco Gandossi (trasformazione di Bolognesi) e a tempo praticamente scaduto una punizione degli ospiti, per il 34 a 45 conclusivo.

Stade Valdôtain: Valleise Julien, Gontier Massimo, Frazzetta Simone, Calvone Andrea, Chierici Jose, Tavella Andrea, Piccolo Francesco, Duc Alberto, Barbieri Andrea, Noval Facundo, Manga Clayton, Bolognesi Filippo, Calosso Samuele, Maietti Gabriele, Gandossi Marco, Gontier Stefano, Gandossi Alberto, Marchesini Massimo Enzo, Donnet Cedric, Boni Tommaso, Arrias Evaristo Nicolas, Sanchez Lucio, Movane Sair, Di Sciacca Matteo, Fusetti Elias. All. Luis Otaño e Tommaso Boni.

Attività giovanile

Oggi, sabato 31 ottobre, per il Propaganda “Torneo della Cupola” dalle 10 a Novara, dopo che sabato scorso a Sarre si è disputato il simpatico concentramento della polenta. Hanno giocato per l’Under 6 Tiziano Tomagra, Giuseppe Tranquilli, Liam Togni, Giacomo Busca, Alessio Fonte, Filippo Busca, Ryan Leon Giaraffa, Ilario Tomagra, Gabriel Craciun Martarello, Ettore Di Mattia, Francesco Giovinazzo, con allenatori Samuel Serigne Saliou Mbay e Nicole Borney, per l’Un – der 8 Sophie Bugon, Liam Bulgarelli, Cecilia Della Marra, Diletta Sorace, Raphael Favre, Tommaso Albace, Alessio Bredy, Leonardo Sergi, Federico Furfaro, Gregorio Giorgi, Diego Muscatello, Matteo Pedersoli, Leonardo Togni, Björn Duroux, Federico Fittipaldi, Claudio Pizzuto e Leonardo Stella, con allenatori Alessio Truscelli, Matteo Curcio, Letizia Pittari e Alizée Ronc.

Invece l’Under 16 alle 15 a Sarre gioca per il campionato regionale contro l’Ivrea.

A riposo l’Under 18 che nella seconda giornata della fase di qualificazione, domenica 25 ad Ivrea ha superato 43 a 24 il Cuneo, mentre nell’Under 14 a Sarre nella seconda giornata del torneo regionale il CUS Torino 1 ha vinto.