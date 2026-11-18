AOSTA (mes) Quattro “Stelle” continuano a brillare in Valle d’Aosta più luminose che mai: sono i prestigiosi riconoscimenti confermati dalla Guida Michelin durante la cerimonia di premiazione – giovedì scorso, 12 novembre – al teatro municipale di Piacenza. Due dei ristoranti stellati si trovano ad Aosta: il Vecchio Ristoro e Paolo Griffa al Caffè Nazionale. Gli altri due sono il Wood di Breuil-Cervinia e Le Petit Bellevue di Cogne

Il ristorante Paolo Griffa al Caffè Nazionale ha confermato la Stella Michelin per il quinto anno consecutivo. «Ringrazio la Guida Michelin per questa nuova conferma e tutte le persone che continuano a seguirci e a sceglierci per la nostra cucina e la nostra accoglienza. Un ringraziamento speciale va a tutta la squadra del Caffè Nazionale, che ogni giorno lavora con impegno ed energia, anche quando i ritmi si fanno più impegnativi. Questa stella è il risultato del contributo di ciascuno, di chi ogni giorno si mette in gioco per rendere il Caffè Nazionale una meta gastronomica con un’identità propria, sempre più riconoscibile», commenta Paolo Griffa. Un unico rammarico, secondo lo chef: che in Valle d’Aosta non siano state aggiunte nuove «Stelle».

Negli ultimi anni il lavoro di Paolo Griffa si è concentrato sempre più sulla conoscenza della tradizione gastronomica valdostana, attraverso un’interpretazione unica, riconosciuta in tutta Italia: una ricerca che parte dallo studio delle ricette storiche, dal confronto con i produttori e dalla scoperta di ingredienti e preparazioni antiche. L’obiettivo è valorizzarli, restituirli al commensale di oggi e di domani, donando un loro spazio nell’alta cucina contemporanea.

«E’ una conferma che ci rende ancora più felici, perché quest’anno mantenere il risultato è stato molto faticoso. – dice Filippo Oggioni executive chef del Vecchio Ristoro di via Tourneuve – Non posso fare a meno di ringraziare soprattutto lo chef resident Tommaso Lupo, che da febbraio ha in mano praticamente la cucina, affiancato da Alvise Ballarin. Negli ultimi mesi sto infatti seguendo anche un altro progetto in Lombardia, e non è stato facile. Il merito va quindi alla squadra e a tutti i collaboratori che ci hanno sostenuto e hanno lavorato tanto, in particolare modo il mio socio Paolo Bariani, sommelier. Un grazie anche a Matteo Vitale che segue la pasticceria e a Daniele Corradi in sala, insieme a Paolo Bariani».

«Siamo davvero felici. – aggiunge Laura Roullet del Petit Restaurant del Bellevue di Cogne – Questa stella è il riconoscimento del lavoro quotidiano di tutta la nostra squadra e, allo stesso tempo, uno stimolo a crescere ancora. Continueremo a lavorare con lo stesso impegno, mettendo al centro l’esperienza che vogliamo far vivere ai nostri ospiti, contestualizzandola sempre alla nostra valle, alla qualità della materia prima e alla stagionalità».

Un’altra conferma dalla Guida Michelin per il Bellevue era già arrivata a settembre con l’assegnazione delle «Due Chiavi» per l’ospitalità dell’albergo. Sempre sulla «Rossa» viene segnalato anche il Bar à Fromage, restaurant de montagne. Invariata la squadra del Petit Restaurant: lo chef Niccolò De Riu guida la brigata; accanto a lui, Elena Balestracci firma la parte più dolce del percorso del Petit Bellevue e cura l’intera produzione della panificazione per tutti e quattro i ristoranti della Casa: Petit Bellevue, Ristorante Bellevue, Bar à Fromage restaurant de montagne, Brasserie du Bon Bec. Il sommelier Rino Billia accompagna i piatti con abbinamenti che intrecciano ricerca, memoria e attenzione ai territori, mentre Roberto Novali, storico Maître Fromager, propone i suoi formaggi affinati nella Cantina del Bellevue.

Infine un’altra bella conferma a Cervinia: «Sono davvero felice e orgogliosa per la mia squadra di cucina e di sala. Un traguardo importante per Cervinia e per tutta la Valle d’Aosta. Questa notizia ci ha dato ulteriore motivazione e stimolo» afferma Amanda Eriksson, chef del Wood Restaurant di Breuil Cervinia, unica donna in regione ad avere la prestigiosa Stella. Il marito di Amanda, Cristian Scalco è sommelier e cura la carta dei vini. «La cantina cresce e mio marito è sempre alla ricerca di nuove aziende», racconta la chef. «La Stella è importante per tutta la Valle d’Aosta, per tutto il nostro settore». Nel suo ristorante Amanda Eriksson coniuga sapori della Svezia e della Lapponia con i prodotti valdostani.

Nella classifica dei «Bib gourmand», locali dotati «di menù completi e rispettosi delle materie prime a un giusto prezzo», è stato confermato «Il Laghetto» di Brusson.

Alessandra Merlo