Golosaria Milano, Lo Tirabochon di La Thuile selezionata tra le migliori enoteche d’Italia

LA THUILE (peb) Un riconoscimento che porta la Valle d’Aosta sul palcoscenico nazionale delle eccellenze enogastronomiche. Lo Tirabochon di La Thuile è tra le enoteche premiate nell’ambito di Golosaria Milano 2026, la manifestazione dedicata alle migliori espressioni del gusto italiano, che si è svolta a Fiera Milano Rho da sabato 31 ottobre a lunedì 2 novembre. L’insegna valdostana è stata selezionata tra le migliori enoteche d’Italia nell’ambito dei riconoscimenti alle Botteghe d’Italia del Golosario, la guida ideata da Paolo Massobrio e Marco Gatti, che ogni anno racconta e valorizza le realtà più interessanti del panorama gastronomico nazionale.

La premiazione si è tenuta domenica scorsa 1° novembre, alle 15, nell’area Agorà della manifestazione, durante un appuntamento dedicato alle diverse categorie di attività che contribuiscono a custodire e promuovere la cultura del gusto: dalle enoteche alle botteghe del formaggio, dalle salumerie alle pasticcerie, fino alle gelaterie e alle panetterie.

Un riconoscimento che assume un significato particolare per Lo Tirabochon, unica enoteca della Valle d’Aosta a ricevere il premio in questa edizione, in un contesto che ha riunito realtà provenienti da tutta Italia.

«Non ce lo aspettavamo davvero ed è stata una bellissima sorpresa. La soddisfazione è ancora più grande pensando che, per il secondo anno, siamo l’unica enoteca premiata in Valle d’Aosta, in mezzo a tante attività provenienti da tutta Italia. È un riconoscimento che ci rende orgogliosi e che condivido con Lorenzo e Stefano Gal, i proprietari, che hanno creduto in questo progetto e continuano a sostenerlo: questo risultato è anche merito della loro visione e della fiducia che hanno riposto nel mio lavoro quotidiano», racconta Federico Cova, responsabile de Lo Tirabochon.

Nato a dicembre 2021 dall’intuizione dei fratelli Lorenzo e Stefano Gal, già titolari di altre attività a La Thuile, Lo Tirabochon ha costruito una proposta originale, capace di affiancare alla selezione di vini, con particolare attenzione alle produzioni valdostane e ai piccoli vignaioli, un’offerta di prodotti artigianali e specialità del territorio. Un luogo in cui il vino diventa occasione di incontro, scoperta e racconto, attraverso degustazioni, appuntamenti con i produttori e una costante attenzione alle eccellenze locali che è possibile seguire sui canali social.

Arabella Pizza