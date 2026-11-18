AOSTA (peb) Trent’anni di storie, esperienze, passione e professionalità raccolti in un libro che vuole rendere omaggio alle donne protagoniste della cucina italiana. È appena uscito “Lady Chef, cucina e talento. Una storia da raccontare”, il volume pubblicato dalla Federazione Italiana Cuochi (FIC) in occasione del trentennale del compartimento Lady Chef, nato nel 1996 per dare visibilità e riconoscimento al lavoro delle donne nel mondo della ristorazione.

Non si tratta semplicemente di un ricettario, ma di un progetto editoriale che ripercorre la storia di un movimento cresciuto nel tempo, diventato un punto di riferimento per migliaia di professioniste del settore culinario e gastronomico. Nato in Friuli Venezia Giulia dall’iniziativa di un piccolo gruppo di cuoche, il sodalizio si è progressivamente esteso a livello nazionale.

Oggi le Lady Chef rappresentano una realtà di oltre 4.000 associate, coordinate a livello nazionale da Alessandra Baruzzi, impegnate non soltanto nelle cucine, ma anche in attività formative, competizioni, manifestazioni gastronomiche e iniziative di solidarietà.

Il volume, di 224 pagine, è stato presentato ufficialmente a Mondovì il 31 ottobre, nell’ambito di Peccati di Gola 2026, in un incontro che ha visto la partecipazione della stessa Alessandra Baruzzi, di Laura Maragliano, direttrice editoriale di “Sale & Pepe”, e della esperta di galateo Barbara Ronchi della Rocca.

Presente nella pubblicazione anche la Valle d’Aosta, grazie alle ricette di Annamaria Dublanc titolare e chef dell’Osteria dell’Isola di Arnad, e di Cristina Pietrosanti cuoca presso la Fondazione Sistema Ollignan, che sono state accompagnate in questo percorso da Ornella Corsi coordinatrice regionale Lady Chef Cuochi Valle d’Aosta.

«Essere stata selezionata per far parte di questo progetto col mio “Bignè rustico con mousse di lardo d’Arnad DOP”, in occasione del trentennale delle Lady Chef, è motivo per me di grande orgoglio ed emozione. – racconta Annamaria Dublanc – Perché non è una semplice ricetta pubblicata in un libro, ma è una parte di me racchiusa in un piatto: la mia identità, la mia passione, la mia sensibilità di interpretare la cucina.»

«Con la “Tartelletta Ollignan 2.26”, ho voluto racchiudere vent’anni della mia vita professionale e umana. Questo dolce, presente nel libro per i trent’anni delle Lady Chef, è il mio grazie speciale all’azienda che mi ha insegnato a crescere, sia come chef sia nella vicinanza ai ragazzi disabili. – aggiunge Cristina Pietrosanti – Tra Roma, dove il mio dolce è stato fotografato per il libro, e Pescara, insieme alle colleghe, ho vissuto un’esperienza straordinaria di condivisione e crescita, celebrando insieme la nostra passione per la cucina.»

Arabella Pezza