Nella nuova edizione di “Slow Wine-Vite, vigne, vini” la Valle d’Aosta è presente con sedici cantine recensite e settantasei etichette

AOSTA (pcy) Nonostante i numeri contenuti, la nostra regione ha raggiunto ottimi risultati nella nuova guida “Slow Wine – Vite, vigne, vini” di Slow Food Editore grazie all’eccellenza dei suoi prodotti e alla sua forte identità. La pubblicazione, giunta alla 17esima edizione, con ben 7.809 vini recensiti di 1.204 cantine che praticano agricoltura biologica/biodinamica certificata o in procinto di conversione, è stata presentata in occasione della grande degustazione “Slow Wine” svoltasi a Milano nei giorni scorsi. Si tratta di un lavoro di ricerca e conoscenza che coinvolge ogni anno una rete di 253 collaboratori impegnati a esplorare i territori vitivinicoli italiani e a raccontarne i produttori, le pratiche agricole e l’identità. La guida 2027 si inserisce in un momento di profonda trasformazione per il settore, segnata dal mutamento dei consumi, dall’aumento delle difficoltà economiche per molti protagonisti della filiera e dagli effetti sempre più evidenti del cambiamento climatico. Il 2026, in Valle d’Aosta come in tutta Italia, ha fatto registrare temperature medie molto alte, aggravate da un apporto idrico dal cielo decisamente scarso, ben al di sotto della media regionale. Anche nella nostra regione si è registrata una vendemmia precoce, con le uve per le basi spumanti portate in cantina già nella prima metà di agosto. Per quanto riguarda le dinamiche aziendali, si evince un costante, seppur piccolo, aumento della superficie vitata, con un’attenzione sempre più focalizzata sui vitigni autoctoni, un ritorno del nebbiolo nella media Valle e un ricambio generazionale che avviene nel segno della continuità: elementi già evidenziati in passato e che trovano conferma anche quest’anno. È stato inoltre evidenziato il termine dei lavori di costruzione di un sistema di approvvigionamento idrico nella zona impervia e scoscesa del Torrette, tra Sarre e Saint-Pierre: un intervento importante in quanto l’acqua e la consapevolezza della sua crescente scarsità sono temi centrali nelle riflessioni di tutto il comparto agricolo regionale, non solo di quello vitivinicolo. Per quanto concerne i premi e i riconoscimenti, la nostra regione, con 16 cantine recensite e 76 etichette, ha ottenuto 2 Chiocciole – per le cantine che interpretano dei valori (organolettici, territoriali e ambientali) in sintonia con la filosofia di Slow Food, associati a un’eccellente qualità della proposta, i cui vini rispondono anche al criterio del buon rapporto tra la qualità e il prezzo, tenuto conto di quando e dove sono stati prodotti – attribuite alle aziende La Vrille di Hervé Daniel Deguillame a Verrayes e Les Granges di Gualtiero Crea e Liana Grange a Nus. L’azienda Elio Ottin di Porossan ha invece ottenuto 1 Bottiglia per aver presentato in degustazione dei vini dalla qualità eccellente. Tutte e 3 le aziende vitivinicole figurano anche tra i Top Wine, ossia quei vini distinti sotto il profilo organolettico, che raggiungono l’eccellenza durante le degustazioni: Elio Ottin con la Vallée d’Aoste Petite Arvine 2025, La Vrille con il Valle d’Aosta Chambave Muscat 2024 e Les Granges con il Valle d’Aosta Pinot Nero L’Etranger 2023. Gli ultimi due rientrano anche nella categoria Top Wine Slow, che raggruppa i vini che, oltre ad avere una qualità organolettica eccellente, riescono a condensare nel bicchiere caratteri legati a territorio, storia e ambiente, oltre ad avere un buon rapporto tra la qualità e il prezzo, tenuto conto di quando e dove è stato prodotto. Figurano nei Top Wine anche il Prêt à boire Rouge 2024 di Cave Monaja di Quart, il Valle d’Aosta Gamaret 2024 di Cave Gargantua di Gressan (Top Wine Slow), il Vallée d’Aoste Mayolet 2025 di Di Barrò di Saint-Pierre (Top Wine Slow) e il Vallée d’Aoste Syrah 870 2024 di Rosset Terroir di Quart. Non è quindi un unico vitigno a fare da padrone, bensì un’ampia ricchezza di interpretazioni: le varietà autoctone e gli stili contemporanei coesistono dando vita a una straordinaria biodiversità viticola. La guida Slow Wine permette di conoscere la storia del produttore e la sua filosofia, come gestisce la vigna e la cantina, con tutte le informazioni sui vini e una scheda riassuntiva sulle caratteristiche essenziali come gli ettari, il tipo di concimazione, l’origine delle uve, l’uso di fitofarmaci o l’eventuale certificazione del metodo di coltivazione (biologico o biodinamico). E’ inoltre presente il glossario che consente di comprendere meglio i termini propri della viticoltura con una serie di simboli che ne semplificano la lettura. La nuova guida è disponibile nelle librerie al costo di 28 euro e sul sito web www.slowfoodeditore.it.

Caterina Pizzato