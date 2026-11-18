AOSTA (fci) Nuovo appuntamento del Tavolo nazionale dell’istruzione turistica promosso dal Comitato Nazionale Giovani Albergatori (CNGA) di Federalberghi, Fipe e da Re.Na.I.A. (Rete Nazionale Istituti Alberghieri), che mercoledì scorso, 11 novembre, ha fatto tappa a Stresa, all’Istituto Alberghiero Maggia, per un confronto dedicato a Piemonte e Valle d’Aosta.

Il tavolo territoriale, dal titolo “Il futuro dell’ospitalità . Giovani, scuola e imprese. Un dialogo che costruisce opportunità ”, si inserisce nel percorso avviato a livello nazionale per rafforzare il collegamento tra il mondo della formazione e quello delle imprese turistico-ricettive, favorendo un confronto diretto sulle competenze professionali richieste dal mercato e sulle opportunità di crescita e inserimento lavorativo.

A coordinare i lavori sono stati il professor Vito Pecoraro presidente di Re.Na.I.A., Fiorenzo Ferrari dirigente scolastico del Maggia di Stresa, Riccardo Coccorullo presidente Gruppo Giovani Imprenditori Confcommercio Vercelli e Pasquale Iervolino vicepresidente del Comitato Nazionale Giovani Albergatori di Federalberghi. La discussione è stata moderata da Donatella Garello delegata Re.Na.I.A. per Piemonte e Valle d’Aosta e dirigente scolastica dell’Istituto Alberghiero Giolitti-Bellisario di Mondovì.

Al tavolo di confronto hanno preso parte Tommaso Coppini presidente del Gruppo Giovani Albergatori di Federalberghi Verbano-Cusio-Ossola, mentre per la Valle d’Aosta sono intervenuti Pietro Imbimbo Roullet presidente del Gruppo Giovani Albergatori Adava-Jeunes Hôteliers Valdôtains, e Jeannette Bondaz presidente della Fondazione per la Formazione Professionale Turistica di Châtillon .

Al centro del dibattito, la necessità di ripensare il ruolo degli istituti alberghieri, chiamati a formare figure professionali sempre più preparate e versatili, capaci di rispondere alle trasformazioni del settore turistico e alle nuove esigenze delle imprese. Un percorso che richiede una collaborazione più stretta tra scuole, associazioni di categoria e operatori, per rendere la formazione aderente alla realtà del mondo del lavoro.

Pietro Imbimbo Roullet ha lanciato una provocazione, invitando a riflettere anche sul modo in cui vengono identificati e percepiti gli istituti alberghieri: «Perché non iniziare a chiamarli licei dell’ospitalità, del savoir-faire e dell’accoglienza? Credo che questa definizione rappresenterebbe meglio ciò che il nostro settore è oggi e, soprattutto, ciò che vogliamo trasmettere ai giovani. Lavorare nel turismo non significa soltanto acquisire competenze tecniche, ma imparare a prendersi cura dell’ospite, valorizzare il territorio e trasformare l’accoglienza in un’esperienza. È questa la cultura dell’ospitalità che dobbiamo trasmettere».

Jeannette Bondaz ha sottolineato come sia necessario superare una visione ancora troppo limitata della formazione alberghiera: «Gli istituti alberghieri non devono più essere identificati esclusivamente come scuole che preparano personale di sala e di cucina. Oggi rappresentano un punto di partenza per una formazione a 360 gradi. I nostri ragazzi possono diventare responsabili dell’organizzazione di eventi, spa manager, direttori d’albergo o, perché no, imprenditori capaci di creare e gestire una propria attività. È importante che i giovani e le loro famiglie siano consapevoli della varietà di opportunità professionali che questo percorso formativo può offrire».