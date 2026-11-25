AOSTA (fci) La Valle d’Aosta protagonista all’edizione 2026 dell’Albo d’Oro della Federazione Italiana Cuochi (FIC), la prestigiosa iniziativa che celebra il valore umano, professionale e culturale di chi, attraverso il proprio lavoro, contribuisce a rappresentare e promuovere la cucina italiana.

La cerimonia si è svolta lunedì scorso, 16 novembre, a Roma, nella Nuova Aula dei Gruppi Parlamentari della Camera dei Deputati, alla presenza dei rappresentanti della Federazione e delle numerose associazioni provinciali e regionali provenienti da tutta Italia.

Per la Valle d’Aosta sono arrivati tre importanti riconoscimenti: «Decano» a Ornella Corsi coordinatrice regionale Lady Chef; «Chef Patron» a Marco Stefenelli chef patron del Ristorante Stefenelli Desk di Aosta; «Giovane Cuoco a Simone Salmin attualmente impegnato al Ristorante Bianca sul Lago, all’interno del Bianca Relais di Oggiono, dove lavora al fianco dello chef Filippo Oggioni.

I riconoscimenti dell’Albo d’Oro della Federazione Italiana Cuochi non premiano soltanto i risultati professionali, ma valorizzano anche l’impegno associativo, la promozione della cucina italiana e il contributo alla crescita del settore.

Le tre categorie nelle quali sono stati premiati i rappresentanti valdostani hanno motivazioni e requisiti specifici.

«Giovane Cuoco» è il premio è rivolto ai cuochi di età compresa tra i 20 e i 30 anni che si sono distinti per il proprio percorso professionale e per la partecipazione attiva alla vita associativa. Tra i criteri figurano la collaborazione a manifestazioni ed eventi, la partecipazione a concorsi gastronomici regionali, nazionali e internazionali e la capacità di valorizzare i prodotti e la cucina del territorio, anche attraverso il proprio lavoro e i mezzi di comunicazione. È inoltre richiesta un’iscrizione continuativa alla FIC di almeno tre anni, compreso quello in corso.

«Chef Patron»: questo riconoscimento è dedicato ai titolari di attività ristorative che si sono impegnati nella valorizzazione dei prodotti locali e nella salvaguardia della tradizione culinaria regionale e nazionale. Viene inoltre riconosciuto il contributo dato alla vita associativa, anche attraverso la disponibilità delle proprie strutture per ospitare corsi di aggiornamento professionale, eventi e manifestazioni.

«Decano dei Cuochi»: si tratta di un premio alla carriera, destinato al più longevo tra gli iscritti che si sono distinti per il contributo alla valorizzazione della cucina e dei prodotti del territorio, oltre che per l’impegno nella formazione delle nuove generazioni di professionisti.

Le candidature vengono presentate dalle Unioni Regionali o dalle Associazioni Estere.

Grande emozione nelle parole di Marco Stefenelli: «È stata veramente una giornata particolare. Ci hanno fatto capire cosa significa questo mestiere e l’importanza che abbiamo come ambasciatori del mondo. È stato un privilegio essere lì e ringrazio la Federazione Italiana Cuochi e l’Unione Cuochi Valle d’Aosta, che mi ha individuato e candidato al premio».

Un riconoscimento che arriva a coronamento di un percorso professionale e imprenditoriale, portato avanti con il proprio ristorante nel cuore di Aosta.

Entusiasmo e gratitudine anche nelle parole di Simone Salmin: «È stata una bellissima esperienza, anche per la possibilità di ritrovare tante persone conosciute durante i Campionati Italiani. È un premio prestigioso, che rappresenta un riconoscimento dopo anni di lavoro e di impegno. Ci tengo soprattutto a ringraziare l’associazione che ha creduto in me e, in particolare, il professor Gianluca Masullo, che è stata la prima persona a credere nel mio talento e a intravedere in me qualcosa da coltivare. Il percorso fatto a scuola, le esperienze vissute e la partecipazione ai concorsi sono stati momenti indimenticabili, che hanno contribuito a farmi crescere sia professionalmente sia personalmente. A lui va un ringraziamento speciale, per avermi dato fiducia e avermi aiutato a credere nelle mie capacità».

Un percorso iniziato tra i banchi di scuola e proseguito nel mondo della ristorazione professionale, che oggi vede Simone Salmin impegnato al Ristorante Bianca sul Lago, all’interno del Bianca Relais di Oggiono, al fianco dello chef Filippo Oggioni.

A raccontare l’emozione della giornata è anche Ornella Corsi, coordinatrice regionale Lady Chef, che ha ricevuto il riconoscimento nella categoria Decani:

«È stata un’esperienza unica. Capisci veramente che la FIC, con tutte le associazioni regionali e provinciali, è un’unica famiglia, dove tutti siamo importanti. Con questi ambiti premi viene riconosciuto il nostro impegno. Eravamo tutti emozionati: meravigliosa la visione di tutte queste berrette bianche unite».

«I tre premi assegnati alla Valle d’Aosta rappresentano un motivo di orgoglio per l’intero movimento regionale. Dal percorso e dall’impegno associativo di Ornella Corsi, all’attività imprenditoriale di Marco Stefenelli, fino alla crescita professionale del giovane Simone Salmin, emerge un quadro fatto di esperienze diverse, ma unite dagli stessi valori» si legge in una nota.

L’Albo d’Oro della Federazione Italiana Cuochi, istituito nel 2022, nasce con l’obiettivo di valorizzare le persone che, attraverso il proprio lavoro e la propria dedizione, contribuiscono alla diffusione della cultura gastronomica italiana. Un riconoscimento che va oltre il risultato professionale e che premia anche l’impegno umano, formativo e associativo.

L’Unione Cuochi Valle d’Aosta «esprime grande soddisfazione per questi tre importanti traguardi e rivolge a Ornella Corsi, Marco Stefenelli e Simone Salmin le più sincere congratulazioni, con l’augurio che questi riconoscimenti rappresentino un ulteriore stimolo per continuare a crescere, condividere esperienze e portare alto il nome della cucina valdostana».

Intanto è notizia di questi giorni che sarà Sandra Lomello di Saint-Vincent la cuoca professionista della Valle d’Aosta in finale alla sesta edizione di “Extra Cuoca – Il talento delle donne per l’olio extra vergine” 2026, il concorso nazionale dedicato alle cuoche professioniste, promosso dal Comitato di Coordinamento del Premio Ercole Olivario, dall’Associazione Nazionale Donne dell’Olio APS e da Lady Chef (Dipartimento femminile della FIC – Federazione Italiana Cuochi).

Le finaliste si sfideranno ai fornelli martedì 1° dicembre, a Perugia, preparando in diretta le ricette proposte, in presenza della giuria nazionale che assaggerà gli elaborati per poi proclamare le 8 vincitrici.