AOSTA (fci) Prevenire i rischi connessi all’utilizzo di piscine, vasche idromassaggio e aree spa richiede attenzione agli impianti, conoscenza delle norme e una gestione consapevole delle strutture. Con questo obiettivo Adava, l’Associazione degli Albergatori e Imprese Turistiche della Valle d’Aosta, ha organizzato martedì 3 novembre il webinar «Sicurezza nelle piscine: cosa fare per essere in regola con i nuovi obblighi?», in collaborazione con Professione Acqua, realtà specializzata nella consulenza e nella sicurezza per il settore piscine.

Al centro dell’incontro, la nuova normativa entrata in vigore lo scorso agosto e i rischi che possono derivare dai sistemi di aspirazione e ricircolo dell’acqua, tra cui i fenomeni di risucchio e intrappolamento dei bagnanti. Il webinar ha approfondito gli aspetti strutturali e impiantistici, i profili igienico-sanitari e la conformità alle norme tecniche di settore, con indicazioni utili per orientare le strutture nella gestione e nella messa in sicurezza degli impianti.

A introdurre i lavori è stato Emilio Conte, direttore di Adava, che ha richiamato l’importanza di affrontare il tema della sicurezza partendo dalla conoscenza approfondita dell’impianto e della sua storia tecnica: «Il primo consiglio agli associati è di confrontarsi con chi ha progettato e realizzato la piscina. Sono questi i soggetti che, avendo a disposizione tutte le informazioni tecniche sull’impianto, possono verificarne le condizioni di sicurezza, fornire la “carta d’identità” della piscina e mettere a disposizione gli elementi necessari per predisporre il documento di valutazione dei rischi. Qualora non fosse possibile coinvolgerli, Adava ha attivato una convenzione con Professione Acqua per offrire agli associati un servizio di consulenza in materia».

A condurre l’approfondimento tecnico sono stati Rossana Prola e Paolo Ferrario, esperti di Professione Acqua. Rossana Prola, laureata in fisica e consulente nel settore piscine, partecipa ai tavoli tecnici dedicati alla normazione; Paolo Ferrario si occupa di attività commerciali e relazioni pubbliche per Professione Acqua e ha maturato una significativa esperienza nella divulgazione e nella formazione del comparto.

La competenza dei relatori ha permesso di tradurre i contenuti normativi e tecnici in indicazioni concrete per gli operatori, offrendo strumenti per comprendere gli obblighi e valutare con maggiore consapevolezza gli interventi necessari. La parte conclusiva è stata dedicata alle domande e alle richieste di chiarimento dei partecipanti.

Per le strutture ricettive che non hanno potuto partecipare e desiderano rivedere il seminario, la registrazione è disponibile per i soli associati nell’area riservata del sito Adava. Per informazioni è possibile contattare la segreteria dell’associazione.