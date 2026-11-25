AOSTA (fci) La Giunta ha approvato il programma di partecipazione alle principali manifestazioni fieristiche e ai workshop del settore turistico in Italia e all’estero nel primo semestre 2027.

L’iniziativa prevede una spesa complessiva di 129.566 euro, di cui 12.566 euro già impegnati nel 2026.

La Valle d’Aosta sarà presente a 13 eventi di rilievo internazionale dedicati al turismo, all’outdoor, al cicloturismo, al turismo sostenibile e all’enogastronomia: The GetAway by Vakantiebeurs (Utrecht, 7-10 gennaio), Travel Match Norway (Oslo, 14 gennaio), Matka (Helsinki, 21-24 gennaio), Paris Rando Nature (Parigi, 22-24 gennaio), Travel News Market (Copenaghen, 9 febbraio), Borsa Mediterranea del Turismo – BMT Evolution (Napoli, 3-5 marzo), Fa’ la cosa giusta! (Milano, 5-7 marzo), ITB Berlin (Berlino, 16-18 marzo), Salon du Randonneur (Lione, 19-21 marzo), Family Traveller Live Show (Londra, marzo), Vinitaly (Verona, 11-14 aprile), Bike Festival (Riva del Garda, 30 aprile-2 maggio), Vélo Vert Festival (Bourg-Saint-Maurice, 11-13 giugno).

«La presenza della Valle d’Aosta nei principali appuntamenti turistici europei e nazionali, – dichiara l’assessore Giulio Grosjacques – rappresenta un investimento strategico per rafforzare il posizionamento della nostra destinazione sui mercati consolidati e su quelli emergenti. Attraverso una programmazione che valorizza la montagna, l’outdoor, il turismo sostenibile, le vacanze per famiglie e le eccellenze enogastronomiche, intendiamo promuovere un’offerta sempre più competitiva».